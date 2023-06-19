Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta gece saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.21'de merkez üssü Göksun olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.06.19 05:59:42 36.9545 29.3125 11.2 -.- 1.3 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.06.19 05:57:04 36.9363 29.3040 8.9 -.- 1.7 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.06.19 05:56:31 36.9478 29.3222 11.8 -.- 1.6 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.06.19 05:42:23 36.9290 29.3542 9.2 -.- 2.4 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.06.19 05:34:32 38.3107 38.6380 12.1 -.- 1.9 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.06.19 05:31:22 37.9013 36.3673 24.3 -.- 1.3 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.19 05:15:37 37.9545 36.2813 1.6 -.- 3.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.06.19 05:15:37)
2023.06.19 05:14:00 38.2710 38.6110 12.0 -.- 2.1 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel
2023.06.19 05:07:01 38.1978 38.4985 9.5 -.- 1.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.06.19 04:58:14 38.2568 38.1552 9.8 -.- 2.0 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.06.19 04:57:37 38.4433 36.6517 17.7 -.- 1.4 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.06.19 04:56:06 38.1290 36.9142 5.3 -.- 1.9 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.19 04:55:39 38.1782 38.5738 19.4 -.- 1.5 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.06.19 04:53:41 37.6512 34.7000 5.3 -.- 2.9 -.- TORAMAN-ULUKISLA (NIGDE) İlksel
2023.06.19 04:41:12 38.3455 38.2200 13.3 -.- 1.5 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2023.06.19 04:36:48 37.8883 36.2395 10.5 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.19 04:30:01 38.2642 38.5733 5.0 -.- 2.9 -.- TANISIK-(MALATYA) İlksel
2023.06.19 04:21:34 37.9595 36.3153 5.0 -.- 3.9 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.19 04:16:05 38.8025 37.5303 2.8 -.- 1.3 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.06.19 03:58:16 37.8798 37.6175 15.6 -.- 1.6 -.- MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.06.19 03:54:22 37.9018 36.8000 16.8 -.- 1.3 -.- HACIIBRAHIMUSAGI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
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