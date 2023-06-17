CHP'li Veli Ağbaba'dan "U" dönüşü! Seçim öncesi "Kılıçdaroğlu dürüst" seçim sonrası 'Kılıçdaroğlu bedel ödesin'

SEÇİM ÖNCESİ "KILIÇDAROĞLU DÜRÜST" SEÇİM SONRASI 'KILIÇDAROĞLU BEDEL ÖDESİN'



Öte yandan Veli Ağbaba'nın aylar öncesi Kılıçdaroğlu için yaptığı bir paylaşım hafızalardaki yerini koruyor...



Bugünlerde "Kılıçdaroğlu bedel ödemeli" diyen Ağbaba o dönem, "Dürüstlüğü, mütevazılığı ve samimiyetiyle tüm Türkiye'yi kucaklayan, hepimize örnek olan Genel Başkanımız..." sözleriyle Kılıçdaroğlu'na methiyeler düzüyordu.

GRUP KARARI ALAN 3 PARTİ CHP'DEN 35 VEKİL KOPARDI



Bilindiği üzere 14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi de 10 milletvekili çıkarmıştı.

HESAP UZMANLIĞI ÇÖKEN KILIÇDAROĞLU'NUN KENDİSİNİ AKLAMA ÇABASI



Geride bıraktığımız günlerde Ekremci Sözcü TV'de konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Siz yüzde 3 diyorsunuz. Onlara bir sorun bakalım onlar kaç diyorlar. Sonuçta elimizde böyle bir veri yok. Geldiğimiz nokta şu. 6 liderin ilk toplantısında söyledim. Bizi bir araya getirenin demokrasi olduğunu söylemiştim. Eğer Türkiye bu konumdaysa ve Türkiye bir otoriter rejimden çıkıp bir demokratik yol yakalayacaksa olay parti olayı olmaktan çıkmıştır. Olay bir Türkiye olayıdır" diyerek kendisini aklamaya çalıştı.

Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında "Yüzde 1 bile olsa toplumsal birlikteliğin içinde olmak zorundadır. Demokrasi için bunu yapmamız gerekiyordu. Bunun için ortak liste zorunluydu. Evet milletvekilleri verdik, onlar çalıştılar, biz de çalıştık." dedi.

"PARLAMENTODA GRUP KURMALARINI İSTİYORUM"



Ben şimdi onların parlamentoda grup kurmalarını istiyorum. Hatta mümkünse iki grup kursunlar. Parlamentoda onların varlığı olması, söz hakkı istemeleri, komisyonlarda temsil edilmeleri demokrasi için son derece önemli.

Bu sözler sonrası CHP'li Aytuğ Atıcı, Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.



"4 PARTİYE 38 VEKİL VERDİK, BUNLARIN OYLARI NEREYE GİTTİ?"



2011 seçimlerini örnek verip 'Oylarımızı artıramadık' itirafında bulunan Atıcı, "Yanımızda 4 tane parti vardı onların oyları nereye gitti? İnsana sorarlar!" çıkışında bulundu.



Kılıçdaroğlu'nu 'hesap uzmanlığı'ndan vuran Aytuğ Atıcı, "Ben seçime giren diğer 4 partiye 38 milletvekili verilmesini doğru bulmayanlardanım. Milletvekillerini belirlediğimiz gibi belediye başkanlarını belirlersek yine kaybedeceğiz" şeklinde konuştu.