CHP'li Veli Ağbaba'dan "U" dönüşü! Seçim öncesi "Kılıçdaroğlu dürüst" seçim sonrası 'Kılıçdaroğlu bedel ödesin'
CHP’de 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle elde edilen hezimet sonrası savaş iyice kızıştı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını ilan edip önce tüm MYK'nın istifasını aldı ardından da danışmanlarını tasfiye etti. Bu yaşananlarla birlikte MYK dışında kalan CHP'li Veli Ağbaba ise büyük bir “U” dönüşü yaparak Kılıçdaroğlu’na sırt çevirdi. Ağbaba, İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Halk TV'ye mülakatında seçim öncesi "dürüst ve samimi" diyerek köpürttüğü Kılıçdaroğlu'nu şimdi ise ağır topa tuttu. Grup oluşturmaya yelken açan küçük ortaklara kaptırılan 38 vekile isyan eden Ağbaba, "Bu sağcı siyasetçileri CHP'ye getirenler bedel ödemelidir. Yarın CHP aleyhine de açıklamalarda bulunacaklar. CHP’nin karşısında bile durabilirler" ifadelerine yer verdi.
14 Mayıs-28 Mayıs seçimleri ile CHP'de büyük depremlerler yaşanıyor.
İlk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' çağrısı yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan bağrağı çekti.
KILIÇDAROĞLU FATURAYI PARTİLİLERE KESTİ
Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama aldı.
Daha sonra CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi. "Önceliğim İstanbul" diyen Bay Bay Kemal, CHP'li İBB Başkanı'nın önüne set çekti.
Bu durum karşısında İmamoğlu, "Mesele İstanbul'dan ibaret değil" sözleriyle resti çekip aleni bir şekilde CHP koltuğunu istediğini vurguladı.
KILIÇDAROĞLU: KAPTAN OLARAK GEMİYİ LİMANA SAĞLAM GÖTÜRECEĞİM
Kılıçdaroğlu ise yerel seçimlere kadar koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Bir Genel Başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum ve düşünmek zorundayım. Hiç kimse unutmasın, gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Ben CHP'nin bir üyesi olma şerefini, bu partinin Genel Başkanı olma şerefini ömrüm boyunca taşıyacağım. Bu şeref, benden aileme kalacak olan en kıymetli mirastır" dedi.
ŞENER: KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEDİM
Baba - oğul tartışmasının akabinde CHP'yi karıştıran bir olay peş peşe yaşandı. Bu kez sahnede eski CHP'li Abdüllatif Şener yerini aldı.
Şener, 14 Mayıs sonuçlarından sonra CHP'den istifa ettiğini katıldığı canlı yayında duyurdu.
Şener, bununla da yetinmeyip CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı.
VELİ AĞBABA: KILIÇDAROĞLU BEDEL ÖDEMELİ
Şener'in bu sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'na tepkiler gecikmedi.
En son olarak topa CHP Malatya Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Veli Ağbaba girdi.
Ağbaba, "CHP'yi bu hale kim getirdiyse bedel ödemelidir" diyerek Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.
AĞBABA, "EKREMCİ" MEDYAYA KONUŞTU
Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Halk TV'ye mülakat veren Ağbaba, "Bir CHP'li olarak şunu çok net söylüyorum. Geçmişte Sinan Aygün'ü, Aydın Ayaydın'ı bugün Abdüllatif Şener'i kimler CHP'ye getirip CHP'ye bu kötülüğü yaptıysa onlar mutlaka bedel ödemeli. Ama görüyoruz ki hala bu konuda bir tek adım atılmadı bu mantık asla kabul edilmez" dedi.
Ağbaba'nın gündeminde sadece Abdüllatif Şener değil, CHP listelerinden 38 vekil koparan küçük ortaklar da vardı.
Geçtiğimiz günlerde Türk siyaseti tarihinin en büyük siyasi tokatçılığına imza atarak grup kuracaklarını ilan eden Gelecek, DEVA ve Saadet'e sert sözlerle yüklenen CHP'li Ağbaba, "Yarın CHP aleyhine de açıklamalarda bulunacaklar CHP'nin karşısında bile durabilirler" dedi.
SEÇİM ÖNCESİ "KILIÇDAROĞLU DÜRÜST" SEÇİM SONRASI 'KILIÇDAROĞLU BEDEL ÖDESİN'
Öte yandan Veli Ağbaba'nın aylar öncesi Kılıçdaroğlu için yaptığı bir paylaşım hafızalardaki yerini koruyor...
Bugünlerde "Kılıçdaroğlu bedel ödemeli" diyen Ağbaba o dönem, "Dürüstlüğü, mütevazılığı ve samimiyetiyle tüm Türkiye'yi kucaklayan, hepimize örnek olan Genel Başkanımız..." sözleriyle Kılıçdaroğlu'na methiyeler düzüyordu.
GRUP KARARI ALAN 3 PARTİ CHP'DEN 35 VEKİL KOPARDI
Bilindiği üzere 14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi de 10 milletvekili çıkarmıştı.
HESAP UZMANLIĞI ÇÖKEN KILIÇDAROĞLU'NUN KENDİSİNİ AKLAMA ÇABASI
Geride bıraktığımız günlerde Ekremci Sözcü TV'de konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Siz yüzde 3 diyorsunuz. Onlara bir sorun bakalım onlar kaç diyorlar. Sonuçta elimizde böyle bir veri yok. Geldiğimiz nokta şu. 6 liderin ilk toplantısında söyledim. Bizi bir araya getirenin demokrasi olduğunu söylemiştim. Eğer Türkiye bu konumdaysa ve Türkiye bir otoriter rejimden çıkıp bir demokratik yol yakalayacaksa olay parti olayı olmaktan çıkmıştır. Olay bir Türkiye olayıdır" diyerek kendisini aklamaya çalıştı.
Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında "Yüzde 1 bile olsa toplumsal birlikteliğin içinde olmak zorundadır. Demokrasi için bunu yapmamız gerekiyordu. Bunun için ortak liste zorunluydu. Evet milletvekilleri verdik, onlar çalıştılar, biz de çalıştık." dedi.
"PARLAMENTODA GRUP KURMALARINI İSTİYORUM"
Ben şimdi onların parlamentoda grup kurmalarını istiyorum. Hatta mümkünse iki grup kursunlar. Parlamentoda onların varlığı olması, söz hakkı istemeleri, komisyonlarda temsil edilmeleri demokrasi için son derece önemli.
Bu sözler sonrası CHP'li Aytuğ Atıcı, Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.
"4 PARTİYE 38 VEKİL VERDİK, BUNLARIN OYLARI NEREYE GİTTİ?"
2011 seçimlerini örnek verip 'Oylarımızı artıramadık' itirafında bulunan Atıcı, "Yanımızda 4 tane parti vardı onların oyları nereye gitti? İnsana sorarlar!" çıkışında bulundu.
Kılıçdaroğlu'nu 'hesap uzmanlığı'ndan vuran Aytuğ Atıcı, "Ben seçime giren diğer 4 partiye 38 milletvekili verilmesini doğru bulmayanlardanım. Milletvekillerini belirlediğimiz gibi belediye başkanlarını belirlersek yine kaybedeceğiz" şeklinde konuştu.
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