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CHP yandaşı Şaban Sevinç'ten bomba itiraf: CHP’de Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen bir başka vekil daha var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2023 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023
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CHP yandaşı Şaban Sevinç’ten bomba itiraf: CHP’de Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen bir başka vekil daha var

CHP’de 14-28 Mayıs hezimetinin yankıları sürerken parti içi büyük satışın fitilini CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener ateşlemişti. Şener, "Kılıçdaroğlu'na oy vermedim" itirafıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu şoke eden açıklama ardından CHP'ye yakınlığıyla bilinen Şaban Sevinç, CHP'li bir vekilin daha Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini itiraf etti. Sevinç, "CHP’de Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen bir başka vekil de var. O benim özel bir bilgim." dedi.

14 ve 28 Mayıs seçimleri ardından CHP'de büyük kaos yaşanıyor.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tarihi bir fark yemesiyle muhalefet safı arap saçına döndü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 'Değişim' diyerek Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırmasıyla sallanan CHP, Abdüllatif Şener'in "Kılıçdaroğlu'na oy vermedim" itirafıyla yeni bir kriz patlak verdi.

YANDAŞ ŞABAN SEVİNÇ: KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEYEN BİR VEKİL DAHA VAR

Abdüllatif Şener'in itirafı gündeme bomba gibi düşerken bir bomba da CHP yandaşı Şaban Sevinç'ten geldi.

Katıldığı bir TV programında söz alan ve "CHP'de Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen bir başka vekil de var." ifadelerine yer veren Sevinç ısrarlara rağmen isim verdi.

Sevinç "CHP'de sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen bir başka vekil de var. Onun adını söylemem. O benim özel bir bilgim, isim vermeyeceğim. Başka milletvekilliği olduğunu da biliyorum." dedi.

ABDÜLLATİF ŞENER'İN KRİZ ÇIKARAN İTİRAFI: SİNAN OĞAN'A OY VERDİM...

Önceki gün de CHP'nin kanalı Halk TV'ye çıkan CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener, Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini, ilk turda Sinan Oğan'a oy verdiğini ifade etmişti.

ŞENER: İKİNCİ TURDA GEÇERSİZ OY KULLANDIM

İkinci turda ise geçersiz oy kullandığını belirten Şener "Birinci turda Sinan Oğan'a oy verdim. İkinci turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim. Meclis seçimlerinde kimseye oy vermedim. Şöyle bir detay da var. CHP'ye yönelik genel bir eleştirim yok. Ama siz oyunuzu kullanırken genel manzaraya bakarsınız ve oyunuzu kullanırsınız. Ben de böyle değerlendirdim." şeklinde konuşmuştu.

SANDIKTA GEÇERSİZ OY ÇIKMADI

Açıklamaların ardından eski CHP Konya milletvekili Abdüllatif Şener'in oyunu kullandığı Ankara-Ümitköy'deki 4090 nolu sandıktan gelen tutanaklar incelendi.

4090 numaralı sandıkta toplam 321 oy kullanılmış. Sandıktan 57 oy Recep Tayyip Erdoğan'a, 264 oy ise Kemal Kılıçdaroğlu'na çıkmış.

Sonuç tutanağına göre sandıktan geçersiz oy çıkmamış.

Sonuçla ilgili dikkat çeken bir başka değerlendirme ise aynı sandıkta birinci turda çıkan 11 Sinan Oğan oyunun hepsinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gittiği de iddia ediliyor.

Şener'in burada bir kez daha yalan söylediği yani oyunu geçersiz atmadığı ortaya çıktı.

’’Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen bir isim daha var!’’ ''KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEYEN BİR İSİM DAHA VAR!''

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