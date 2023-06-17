CHP yandaşı Şaban Sevinç’ten bomba itiraf: CHP’de Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen bir başka vekil daha var

ŞENER: İKİNCİ TURDA GEÇERSİZ OY KULLANDIM

İkinci turda ise geçersiz oy kullandığını belirten Şener "Birinci turda Sinan Oğan'a oy verdim. İkinci turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim. Meclis seçimlerinde kimseye oy vermedim. Şöyle bir detay da var. CHP'ye yönelik genel bir eleştirim yok. Ama siz oyunuzu kullanırken genel manzaraya bakarsınız ve oyunuzu kullanırsınız. Ben de böyle değerlendirdim." şeklinde konuşmuştu.