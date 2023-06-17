Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı'na yönelik mesajlar!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye Yüzyılı'na yönelik mesaj yayınlandı. Başkan Erdoğan, "14 ve 28 Mayıs seçimleriyle ülkemiz hizmetlerle, eserlerle, müjdelerle dolu dolu geçireceği ilave bir 5 yıl daha kazanmıştır." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı'na yönelik mesajını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sandıkta 8'li koalisyonu hezimete uğratan Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nda yapılacak hizmet ve yeniliklere atıfta bulundu.
14 ve 28 Mayıs seçimleriyle ülkemiz hizmetlerle, eserlerle, müjdelerle dolu dolu geçireceği ilave bir 5 yıl daha kazanmıştır.
Türkiye, sadece 21 yıllık değil asırlık kazanımlarını tehlikeye atacak büyük bir kuşatmayı da parçalamıştır.
Son seçim sonuçlarının milletimizin istikbal yolculuğu açısından önemini zamanla daha iyi idrak edeceğiz
Milletimizin verilmiş sadakasının olduğunu gün geçtikçe çok daha net göreceğiz.
Güya "milleti barıştırmaktan" bahsedenlerin seçim akşamı başlayan kavgası o günden bugüne hiç durmadı.
Millete demokrasi vadedenlerin iş koltuktan kalkmaya gelince bir gecede nasıl "diktatörleştikleri" anlaşıldı.
"Halil İbrahim sofrası" diye millete pazarladıkları masanın tam anlamıyla bir "kurtlar sofrası" olduğu ortaya çıktı.
Milletimiz, iktidara gelebilmek uğruna terör örgütleriyle iş tutacak kadar muvazeneyi yitirmiş bir muhalefet pratiği görmek istemiyor.
Evlatlarımız, umut vermek yerine sürekli yalan söyleyen, felaket tellallığı yapan, ülkeyi kötüleyen bir muhalefet söylemine maruz kalmak istemiyor.
Parti içi çekişmelerden, baba-oğul arasında yaşanan taht kavgalarından bağımsız olarak Türkiye'nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı vardır.
Türkiye Yüzyılı'nda inşallah bunun da gerçekleşmesini temenni ediyorum.
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