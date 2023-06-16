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CHP'de ortalığı karıştıracak beğeniler! Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki soğuk savaşa Murat Ongun da dahil oldu

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2023 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
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CHP’de ortalığı karıştıracak beğeniler! Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki soğuk savaşa Murat Ongun da dahil oldu

Seçimlerde yaşadığı ağır hezimetin ardından CHP'de yaşanan kaos giderek artarken parti içinde Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında bir savaş başladı. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinene Bülent Kuşoğlu, İmamoğlu'nu hedef alarak "Adayımız Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullanırken Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun sosyal medyada Kuşoğlu'nun yerden yere vurulduğu paylaşımları beğendi. İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Kemal Kılıçdaroğlu arkasına aldığı HDP ve PKK desteğine rağmen seçimlerde büyük bir hezimet yaşarken, Bay Kemal tabanında da büyük hayal kırıklığı yarattı.

"İŞİNE BAK EKREM"

Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti sonrası Ekrem İmamoğlu bayrak açarken yaşanan kriz her geçen gün giderek derinleşiyor. Bay Kemal istifa çağrılarını duymazdan gelirken Ekrem İmamoğlu'na da "işine bak belediyeyle uğraş" mesajı veriyor.

İMAMOĞLU'NA KAPIYI KAPATTILAR

Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Bülent Kuşoğlu, İmamoğlu hakkında devam eden yargu süreçlerini işaret ederek, "Adını koyalım, adaylık için en fazla adı geçen kişi Ekrem Bey. Ekrem Bey için bugün bir mahkeme süreci söz konusu. Genel başkan olabilir mi rahatlıkla? Olamaz, sıkıntısı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olabilir mi? Sıkıntısı var." dedi.

Öte yandan Kuşoğlu kurultayda Kılıçdaroğlu'nu tekrar aday göstereceklerini de belirterek İmamoğlu'na kapıyı kapattı.

İMAMOĞLU'NUN SAĞ KOLU MURAT ONGUN'DAN OLAY HAREKET

Kuşoğlu'na karşı hamle Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'dan geldi.

KUŞOĞLU'UN YERDEN YERE VURULDUĞU PAYLAŞIMLARI BEĞENDİ

Ongun Twitter üzerinden Kuşoğlu'nun yerden yere vurulduğu paylaşımları beğendi.

Yaşanan durum İmamoğlu-Kılıçdaroğlu savaşının en somut örneklerinden biri olarak görüldü. Ongun'un beğendiği bir paylaşımda "CHP'yi batıran adamlar olarak tarihe geçeceksiniz" ifadeleri yer aldı.

İşte o beğeniler:

İşte o beğeniler:

İşte o beğeniler:

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