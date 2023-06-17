Değişim tartışması krize mi dönüşüyor? Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında neler oluyor?

Fakat burada tuhaf olan durum şu; taşıma su ile değirmen dönmez. Çünkü danışmanlar tarafından kendisine söylenen bazı şeyleri Kılıçdaroğlu seçim sürecinde kullanmaya çalıştığında işi yüzüne gözüne bulaştırdı. Bugün gelinen aşamada CHP'nin bundan sonrası ciddi bir problemdir. Kılıçdaroğlu kendi başkanlığında yürüyecek bir CHP istiyor. Ekrem İmamoğlu için ise İstanbul'dan sıkıldığı "Genel Başkan" olursa fena olmaz yönünde bir çözüm var. CHP'de bir Kurultay'a gidilirse mevcut delege yapısı Kılıçdaroğlu'na göbekten bağlı. İmamoğlu kendisine bağlı delegeler üzerinden bir şeyler yapabilir mi sorusunun cevabı ortada bir problem olarak duruyor.