Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı 2 yeni isim daha! CHP kulisleri yangın yeri! Şebnem Bursalı A Haber ekranlarında duyurdu...

ÖZGÜR ÖZEL İLE DANIŞIKLI DÖVÜŞ MÜ?

Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında olan adaylık diyaloğunun İmamoğlu'na karşı bir danışıklı dövüş olduğu iddia ediliyor. İmamoğlu eğer göreve gelirse Kılıçdaroğlu'na dair her şeyi yerle bir edecek ama Özgür Özel daha koruyan kollayan bir tavır sergiler.