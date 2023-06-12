Bay Kemal ve ekibi MYK’nın istifasını alarak yırtma peşinde! Öztrak’tan İmamoğlu ve Özel’e adaylık göndermesi...

"BAŞKA İŞLERLE UĞRAŞMAYI BIRAKIN"

Kılıçdaroğlu diğer yandan "Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın, olmaz" diyerek Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.