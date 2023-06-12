Bay Kemal ve ekibi MYK'nın istifasını alarak yırtma peşinde! Öztrak'tan İmamoğlu ve Özel'e adaylık göndermesi...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden biri geride kalırken ağır hezimete rağmen Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken MYK üyelerinin istifasını alarak görevine devam etmek istiyor. Ancak Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimler CHP Genel Başkanlığı için adaylık konusunda sinyal verirken, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan bu isimlere yönelik açıklama geldi. Öztrak "Bundan sonraki süreci delegeler belirleyecek" açıklamasını yapıp hem İmamoğlu'na hem de Özel'e mesajı verdi. İşte detaylar...
28 Mayıs'taki seçimlerde yaşadığı tarihi hezimetin ardından sonuçların faturasını MYK üyelerine kesen ve istifaya yanaşmayan Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Tanju Özcan gibi isimler bayrak açtı.
MYK İLE KURTARMAYA ÇALIŞIYOR
İmamoğlu sürekli verdiği değişim mesajlarıyla ön plana çıkarken Kılıçdaroğlu ve tayfası da zaten MYK üyelerinin değiştirildiğini öne sürerek olası adayların önünü kapatmaya çalışıyor.
"BİRİNCİ ÖNCELİĞİ SEÇİLDİĞİ BELDEYE HİZMET ETMEK"
Diğer yandan İmamoğlu'nun değişim sözlerine katıldığı yayında yanıt veren Kılıçdaroğlu "Belediye başkanlarının birinci öncelikleri seçildikleri beldeye hizmet etmektir" ifadelerini kullanarak İmamoğlu'na göndermede bulundu.
"BAŞKA İŞLERLE UĞRAŞMAYI BIRAKIN"
Kılıçdaroğlu diğer yandan "Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın, olmaz" diyerek Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.
ÖZEL DE 'ADAYIM' DEDİ
Diğer isimlerden olan Özgür Özel de yaptığı açıklamada "Sorumluluktan kaçmam. Parti kimsenin önünü kapatmamalı." diyerek adaylığa yeşil ışık yakmıştı.
"DEĞİŞİM ZATEN YAPILDI MYK DEĞİŞTİ"
Bu isimlerin ön plana çıkmasının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı açıklamada olası adaylara göndermede bulundu.
Öztarak "CHP'de değişimin nasıl gerçekleşeceği bellidir. Genel Başkanımız değişimi yapmış MYK'yı değiştirmiştir. Bundan sonraki süreci delegeler belirleyecek" ifadeleriyle mesaj gönderdi.
DELEGE BİZDEN YANA MESAJI
Öztrak'ın bu açıklamalarına "İmamoğlu ve Özel'e 'İstediğiniz kadar uğraşın delege zaten bizden yana' mesajı verdi" şeklinde yorumlandı.
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