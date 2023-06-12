Bay Kemal'in koltuğu sallanıyor! Ekrem İmamoğlu sonrası şimdi de Tanju Özcan'dan adaylık sinyali
28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde HDP ve PKK'nın desteğine rağmen aldığı oyla tabanında büyük bir hayal kırıklığı yaratan ve seçimin faturasını MYK üyelerine kesen Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmıyor. Diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı parti içinde rahatsızlığa neden olurken başta Ekrem İmamoğlu gibi isimler Bay Kemal'e baş kaldırdı. İmamoğlu'nun değişim çağrısını Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın, olmaz" diyerek geçiştiren Kılıçdaroğlu'nun karşısına yeni bir isim daha çıktı. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "Bu cesareti kimse gösteremezse eğer üzerimize vazife düşerse biz böyle bir siyasi hareketten ben şahsım adına kaçmam" ifadeleriyle adaylığa göz kırptı. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden biri yapılırken arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu tabanında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
BAY KEMAL FATURAYI MYK'YA KESTİ! İMAMOĞLU KAFA KALDIRDI
Kılıçdaroğlu'nun 13.kez seçim kaybetmesine rağmen istifaya yanaşmaması sonrası parti içinde Ekrem İmamoğlu, Bay Kemal'e kafa kaldırdı ve değişim çağrısında bulundu.
İmamoğlu partide büyük bir değişim olması gerektiğini vurgularken, Kılıçdaroğlu faturayı MYK üyelerine keserek tüm isimlerin istifasını aldı.
"BİRİNCİ ÖNCELİĞİ SEÇİLDİĞİ BELDEYE HİZMET ETMEK"
Diğer yandan İmamoğlu'nun sözlerine katıldığı yayında yanıt veren Kılıçdaroğlu "Belediye başkanlarının birinci öncelikleri seçildikleri beldeye hizmet etmektir" ifadelerini kullanarak İmamoğlu'na göndermede bulundu.
"BAŞKA İŞLERLE UĞRAŞMAYI BIRAKIN"
Kılıçdaroğlu diğer yandan "Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın, olmaz" diyerek Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.
İMAMOĞLU'NDAN KARŞI ATAK
İmamoğlu ise dün yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na karşı değişim çağrısını yenilerken "Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusuna "Benim aday olduğum tek şey var, ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi bir değişim." dedi.
BİR ÇIKIŞ DA TANJU ÖZCAN'DAN! ADAYLIK SİNYALİ
Kurultay yolunda CHP'nin içi cadı kazanına dönerken bir çıkış da CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi.
Tanju Özcan, "Gerçekten partiyi düşünen insanlar bu değişimin kaçınılmaz olduğunun farkına vardı. Teker teker açıklamalarıyla bunu kamuoyunun gündemine taşıyorlar. Burada amaç sayın genel başkanı da kırmadan çekilmesini sağlamak. Bu sadece genel başkan değişimi ile de yeterli kalmamalı. Tüzük değişikliği yapılmalı, parti programı yeniden yazılmalı. Yeni kadrolarla yola devam edilmeli ve CHP'nin net çizgileri olmalı. Şu an kamuoyunda en güçlü isim Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu bu görevden kaçmamalıdır, ben kaçmayacağını ümit ediyorum" ifadesini kullandı.
BEN DE ADAY OLURUM
Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun karşısına kimsenin aday çıkmaması halinde kendisinin genel başkan adayı olabileceğini de vurguladı. "Bu cesareti kimse gösteremezse eğer üzerimize vazife düşerse biz böyle bir siyasi hareketten ben şahsım adına kaçmam. Benim derdim ben değil. Hiçbiri, 'biz yokuz' derse, siyasi tarih de, 'bu görevi sana yüklüyorum' derse, ben kaçınmam. Hukuki bir engel olmadığını da düşünüyorum. Burada hukuki engel çıkartmak, hukuki engel çıkartmak isteyenlerin lehine olmaz. Bu değişim sıkıntılı olmamalı" açıklaması yaptı.
TEK ADAM REJİMİNE DÖNÜŞTÜRDÜ
Kılıçdaroğlu'nun tüzüğü demokratik hale getirip sonra tek adam rejimine dönüştürdüğünü söyleyen Özcan, tepkilerine şöyle devam etti:
Sayın genel başkan hiçbir yerde ben genel başkanlığa adayım demedi. CHP tarihinde hiçbir genel başkan, 'ben genel başkanlığa adayım' demez. Bireysel olarak, 'ben adayım' da diyemezsiniz. Sizi delegeler aday gösterir. Size bağlı olan MYK üyeleri il örgütleri ile çeşitli görüşmeler yapar, onlara bazı taahhütlerde bulunur ve onların bazı sorunlarını çözer."
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