Bay Kemal’in koltuğu sallanıyor! Ekrem İmamoğlu sonrası şimdi de Tanju Özcan’dan adaylık sinyali

BEN DE ADAY OLURUM

Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun karşısına kimsenin aday çıkmaması halinde kendisinin genel başkan adayı olabileceğini de vurguladı. "Bu cesareti kimse gösteremezse eğer üzerimize vazife düşerse biz böyle bir siyasi hareketten ben şahsım adına kaçmam. Benim derdim ben değil. Hiçbiri, 'biz yokuz' derse, siyasi tarih de, 'bu görevi sana yüklüyorum' derse, ben kaçınmam. Hukuki bir engel olmadığını da düşünüyorum. Burada hukuki engel çıkartmak, hukuki engel çıkartmak isteyenlerin lehine olmaz. Bu değişim sıkıntılı olmamalı" açıklaması yaptı.