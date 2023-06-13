"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısı ile özdeşleşen Azerbaycanlı ses sanatçısı Anzerin'in Başkan Erdoğan anısı: Başbakan iken söz vermişti

Azerbaycan ses sanatçısı Azerin: Tabiki, dün akşam çok gurur vericiydi. Bir akşam idi gerçekleştirildi. Bir daha sayın cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi öz adetine sadık kalarak seçiminden sonra bir daha Azerbaycan'a gelişi yavru vatana gitmesi Azerbaycan'a gelmesi bir adete sadıklıktır. Yine Azerbaycan'a geldi. Bir vatandaş olarak, bir Türk olarak elbette ki bir sanatçı olarak ahde vefa önemlidir bizim için. Bunu vurgulamak isterim ki hiçbir yerde anlatmadığımı ilk kez size anlatmak isterim. Henüz cumhurbaşkanımız cumhurbaşkanı değildi. Başbakan olduğu dönemde Azerbaycan'a geldi. Ve aynı bu Gülistan Saray'ında konserden sonra sanatçıları selamlaşma vardı. Ve orada o dönem Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaklaştı ve benim hiçbir zaman unutmayacağım bir cümleyi ifade etti. Dediki "Anzerin hanım, söz inşallah biz Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız." Ve bunu kulaklarımda gönlümde oldu hep bu cümle bu ses.

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