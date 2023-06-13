"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısı ile özdeşleşen Azerbaycanlı ses sanatçısı Anzerin'in Başkan Erdoğan anısı: Başbakan iken söz vermişti
Seçim zaferinden sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'i ziyaretinin ardından dün Azerbaycan'a geçen Başkan Erdoğan, "Çırpınırdı Karadeniz" türküsüyle özdeşleşen ünlü ses sanatçısı Anzerin'in konserine katıldı. Devlet erkanının ayakta alkışladığı konser sonrası Sabah Gazetesi Genel Koordinatörü Kenan Kıran'a özel açıklamalarda bulunan Azerbaycanlı ses sanatçısı Başkan Erdoğan ile yıllar önce yaşadığı bir anıyı ilk kez anlattı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyareti kapsamında gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki temasları ardından hareket ettiği "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'a ulaştı. Başkan Erdoğan'ı, Haydar Alivev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve büyükelçilik personeli karşıladı. Karşılama sonrası Başkan Erdoğan, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Burada Azerbaycanlı usta sanatçı Azerin program kapsamında ''Çırpınırdı Karadeniz" şarkısının güncel versiyonunu seslendirdi..
"AZERBAYCAN VE TÜRK'ÜN ŞANLI BAYRAĞINI KARABAĞA'A ASMIŞIZ BİZ"
Azerbaycanlı usta sanatçı Azerin program kapsamında ''Çırpınırdı Karadeniz" şarkısını seslendirdi.
Şarkıda daha önce "Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız" şeklindeki sözler, Türkiye'nin büyük desteği ile Karabağ'a işgalci Ermenistan'a karşı yapılan tarihi operasyon sonrası elde edilen zaferi işaret eder şekilde "Azerbaycan ve Türk'ün şanlı bayrağını Karabağa'da asmışız biz" ifadeleri ile güncellendi.
Azerin'in sergilediği bu performans Başkan Erdoğan, İlham Aliyev tarafından ayakta alkışlandı.
''ÇIRPINIRDI KARADENİZ" ŞARKISININ GÜNCEL SÖZLERİ
Kafkaslardan aşmışız biz
Türklüğe şan katmışız biz
Azerbaycan bayrağını
Karabağ'da asmışız biz
Türk'ün şanlı bayrağını
Karabağ'da asmışız biz
Sabah Gazetesi Genel Koordinatörü Kenan Kıran: Azerin hanım, dün sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve sayın Aliyev katıldığı programda "Çırpınırdı Karadeniz"i farklı bir şekilde okudunuz. Sayın Erdoğan ve sayın Aliyev'in eşleri bu okumanıza ayakta alkışla cevap verdi. Ne diyorsunuz efendim?
Azerbaycan ses sanatçısı Azerin: Tabiki, dün akşam çok gurur vericiydi. Bir akşam idi gerçekleştirildi. Bir daha sayın cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi öz adetine sadık kalarak seçiminden sonra bir daha Azerbaycan'a gelişi yavru vatana gitmesi Azerbaycan'a gelmesi bir adete sadıklıktır. Yine Azerbaycan'a geldi. Bir vatandaş olarak, bir Türk olarak elbette ki bir sanatçı olarak ahde vefa önemlidir bizim için. Bunu vurgulamak isterim ki hiçbir yerde anlatmadığımı ilk kez size anlatmak isterim. Henüz cumhurbaşkanımız cumhurbaşkanı değildi. Başbakan olduğu dönemde Azerbaycan'a geldi. Ve aynı bu Gülistan Saray'ında konserden sonra sanatçıları selamlaşma vardı. Ve orada o dönem Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaklaştı ve benim hiçbir zaman unutmayacağım bir cümleyi ifade etti. Dediki "Anzerin hanım, söz inşallah biz Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız." Ve bunu kulaklarımda gönlümde oldu hep bu cümle bu ses.
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