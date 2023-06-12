Eski CHP'li İrem Ertürk Muharrem İnce'ye yapılan ‘kurultay’ operasyonunu tek tek anlattı: Tehdit ederek…
2023 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) iyice karışırken suskun CHP'liler suskunluklarını bozarak isyan bayrağı açtılar. CHP Paris eski Başkan Yardımcısı İrem Ertürk sosyal medyadan yaptığı çarpıcı bir açıklama ile Muharrem İnce'nin Genel Başkanlığa aday olduğu 2016'daki kurultayla ilgili yıllar sonra bomba itiraflarda bulundu. İnce'nin aday olmasını engellemek için CHP’li Özgür Özel'in ve Aykut Erdoğdu'nun operasyon çektiğini belirten İrem Ertürk, "Önümde o operasyon telefonlarını açtılar. Tehdit ederek delegeler imza vermesin diye uğraştılar." İfadelerine yer verdi. İşte Ertürk’ün paylaşımlarında gizli şoke eden sözler…
14 Mayıs 28. Dönem Milletvekili ve ilk tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri, ardından da 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde elde edilen sonuç CHP'ye tarihinin en büyük hezimetini yaşattı.
SON SEÇİM ARDINDAN CHP'DE SAVAŞ BAŞLADI
Bu deprem sonrası CHP'de koltuk savaşları başlarken, eski CHP'li Paris eski Başkan Yardımcısı İrem Ertürk'ten bir itiraf geldi.
Ertürk, şahsi Twitter hesabından yaptığı uzun soluklu paylaşımda CHP'den ayrılmasının en büyük sebebinin Özgür Özel olduğunu duyurdu.
"BUGÜNE KADAR CHP HATIRINA SUSTUM DA CHP BIRAKMADILAR"
CHP'deki geçmiş kurultayla ilgili şoke eden açıklamalarda bulunan Ertürk, "Özgür Özel'i niye sevmem. Buyurun bu bilgiyle istediğinizi yapın. Bugüne kadar CHP hatırına sustum da CHP bırakmadılar. 2016 CHP kurultayıydı. Benim de en büyük hayal kırıklığım partiyle ilgili. Kırılma noktası… O zamana kadar konduramıyorsunuz. Yok ya diyorsunuz iyi adam, bak ne güzel egosuz herkesi bir arada tutuyor falan.
"DÖNEN BU OYUNLARDAN KILIÇDAROĞLU'NUN NE KADAR HABERİ OLUYORDU?"
Partide hem başka kim var ki, hem İnce hep egolu bir adamdı zaten vb. O yüzden şu an partiye yeni ısınan görev alan insanları anlıyorum. Gerçi hala emin değilim Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar haberi oluyordu dönen bu oyunlardan. Ne kadar kandırılıyordu. Ne de olsa Özel onun oğlu gibidir" ifadelerine yer verdi.
"OPERASYON TELEFONLARINI ÖNÜMDE AÇTILAR"
İrem Ertürk paylaşımlarının devamında şunları kaydetti:
"Neyse o kurultay İnce imza toplayıp aday olarak çıktı Kılıçdaroğlu karşısına. Beklemiyorlardı, eminlerdi sanırım engellediklerinden. Diğer tüm adayları engellemişlerdi çünkü. Oturuma ara verildi. 'İtirazlar var' dedi divan başkanı. Mükerrer imza olmalı vb. İnce aday olamaz diye deliriyor Kılıçdaroğlu tayfası. O arada ben de artık şans eseri mi dersiniz, kendimi arkada kuliste buldum. Karşımda da Kılıçdaroğlu'nun baş kurmayları Özel ve Erdoğdu… Nasıl küfrediyorlar İnce'ye. Nasıl engelleriz aday olarak çıkmasını diye konuşurlarken. Önümde açtılar o operasyon telefonlarını… Bir dedikodu var ya hani… Delegeler tehdit edilerek imzaları geri çekiliyordu diye… Tehdit ederek delegeler imza vermesin diye uğraştılar o arada… ortalık kızıştı vb… Sonunda aday oldu, 127 imza toplayamadı denen İnce, 447 oy aldı o kurultayda. Oylama gizli yapıldı çünkü. İmzalar açık."
"FETÖ MENSUBU ARKADAŞLAR GELİP BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"
"Sonra o kurultaydan sonra delegeler değişti zaten komple. Sonra… O zamanlar Paris CHP başkan yardımcısıydım. Ondan önce de Rhone Alpes bölgesi CHP başkan yardımcılığı yapmıştım. Orada da FETÖ mensubu arkadaşlar gelip bizimle çalışmak istediğini söylemişlerdi. Lyon Başkanı ve yönetim kurulu olarak çok net bir şekilde reddettik bizimle görüşmeye gelen, "abla" yı. Paris için bunu yapamamışlar sanırım."
"ÖZGÜR ÖZEL'DEN ÖLÜM TEHDİTLERİ ALADIM"
"Yine FETÖ'den iltica ettiğini söyleyen tipler geldiler yönetime girdiler. Ortalığı ayağa kaldırdım. Merkeze yüzlerce mail, mesaj vb derken. Özelden ölüm tehditleri almaya başladım. CHP ne yaptı biliyor musunuz? Hiçbir şey … Ben bir başıma kaldım… Polise gittim şikayetçi oldum vb… Ardına Özgür Özel geldi o FETÖ'cüyüm diye gezen abiyle birlikte seminer verdi Paris'te üstüne üstelik. CHP'den de ayrılma sebebim de budur. Ana sebebinde, eksende Özel vardır özetle…"
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