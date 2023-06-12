Eski CHP’li İrem Ertürk Muharrem İnce’ye yapılan ‘kurultay’ operasyonunu tek tek anlattı: Tehdit ederek…

"BUGÜNE KADAR CHP HATIRINA SUSTUM DA CHP BIRAKMADILAR"

CHP'deki geçmiş kurultayla ilgili şoke eden açıklamalarda bulunan Ertürk, "Özgür Özel'i niye sevmem. Buyurun bu bilgiyle istediğinizi yapın. Bugüne kadar CHP hatırına sustum da CHP bırakmadılar. 2016 CHP kurultayıydı. Benim de en büyük hayal kırıklığım partiyle ilgili. Kırılma noktası… O zamana kadar konduramıyorsunuz. Yok ya diyorsunuz iyi adam, bak ne güzel egosuz herkesi bir arada tutuyor falan.

"DÖNEN BU OYUNLARDAN KILIÇDAROĞLU'NUN NE KADAR HABERİ OLUYORDU?"

Partide hem başka kim var ki, hem İnce hep egolu bir adamdı zaten vb. O yüzden şu an partiye yeni ısınan görev alan insanları anlıyorum. Gerçi hala emin değilim Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar haberi oluyordu dönen bu oyunlardan. Ne kadar kandırılıyordu. Ne de olsa Özel onun oğlu gibidir" ifadelerine yer verdi.