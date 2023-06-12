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Haberler Galeri Eski Bakan Veysel Eroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na yanıt: Bizim temizlediğimiz Haliç’e de sahip çıktı! Kirletme yeter…

Eski Bakan Veysel Eroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na yanıt: Bizim temizlediğimiz Haliç’e de sahip çıktı! Kirletme yeter…

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir kez daha hazıra konarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin hayata geçirip sonuçlandırdığı "Temiz Haliç" projesini sahiplendi. Proje yoksunu İmamoğlu'nun bu kurnazlığına Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yanıt verdi. Eroğlu, "Dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olan Haliç ile Metropolis birincilik ödülünü kazandık. Ancak tek işi algı yönetimi olan mevcut başkan, bizim temizlediğimiz Haliç'e de sahip çıktı. Kirletmesin yeter." ifadelerine yer verdi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 12.06.2023 19:46 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 20:11
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Eski Bakan Veysel Eroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na yanıt: Bizim temizlediğimiz Haliç’e de sahip çıktı! Kirletme yeter…

11 Haziran 2023 Pazar günü sosyal medya hesabı Twitter'dan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değişim çok güzel oldu. Kokusundan durulamayan Haliç şimdi su sporlarının merkezi oldu. Dip ve sahil temizliğini özenle yaptık, yeşil alanları düzenledik, tramvayıyla, spor ve sosyal tesisleriyle, müzeleriyle, kültür ve etkinlik alanlarıyla çok güzel bir Haliç var artık." paylaşımında bulundu.

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Eski Bakan Veysel Eroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na yanıt: Bizim temizlediğimiz Haliç’e de sahip çıktı! Kirletme yeter…

Proje üretemeyen İmamoğlu'na jet yanıt Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'ndan geldi.

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Eski Bakan Veysel Eroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na yanıt: Bizim temizlediğimiz Haliç’e de sahip çıktı! Kirletme yeter…

"HİÇBİR CANLI YAŞAMAZDI"

Beysel Eroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1994'te Haliç'i lağım çukuru olarak teslim aldık. İstanbul'un atık suyunun %95'i Haliç'e ve boğaza akmaktaydı. Hiçbir canlı yaşamazdı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kuzey ve Güney Haliç projesini tamamladık. İBB, 5 milyon m3 çamuru temizledi." dedi.

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Eski Bakan Veysel Eroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na yanıt: Bizim temizlediğimiz Haliç’e de sahip çıktı! Kirletme yeter…

"KİRLETMESİN YETER"

Erdoğlu, "Dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olan Haliç ile Metropolis birincilik ödülünü kazandık. Ancak tek işi algı yönetimi olan mevcut başkan, bizim temizlediğimiz Haliç'e de sahip çıktı. Kirletmesin yeter." mesajını verdi.

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Eski Bakan Veysel Eroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na yanıt: Bizim temizlediğimiz Haliç’e de sahip çıktı! Kirletme yeter…