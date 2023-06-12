Eski Bakan Veysel Eroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na yanıt: Bizim temizlediğimiz Haliç’e de sahip çıktı! Kirletme yeter…

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir kez daha hazıra konarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin hayata geçirip sonuçlandırdığı "Temiz Haliç" projesini sahiplendi. Proje yoksunu İmamoğlu'nun bu kurnazlığına Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yanıt verdi. Eroğlu, "Dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olan Haliç ile Metropolis birincilik ödülünü kazandık. Ancak tek işi algı yönetimi olan mevcut başkan, bizim temizlediğimiz Haliç'e de sahip çıktı. Kirletmesin yeter." ifadelerine yer verdi.