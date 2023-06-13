Eski CHP'li İrem Ertürk Muharrem İnce'ye yapılan ‘kurultay’ operasyonunu tek tek anlattı: Tehdit ederek…

2023 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) iyice karışırken suskun CHP'liler suskunluklarını bozarak isyan bayrağı açtılar. CHP Paris eski Başkan Yardımcısı İrem Ertürk sosyal medyadan yaptığı çarpıcı bir açıklama ile Muharrem İnce'nin Genel Başkanlığa aday olduğu 2016'daki kurultayla ilgili yıllar sonra bomba itiraflarda bulundu. İnce'nin aday olmasını engellemek için CHP’li Özgür Özel'in ve Aykut Erdoğdu'nun operasyon çektiğini belirten İrem Ertürk, "Önümde o operasyon telefonlarını açtılar. Tehdit ederek delegeler imza vermesin diye uğraştılar." İfadelerine yer verdi. İşte Ertürk’ün paylaşımlarında gizli şoke eden sözler…

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