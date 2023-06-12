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Türkiye Finlandiya İsveç ve NATO arasındaki zirve 14 Haziran'da İstanbul'da

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Giriş Tarihi: 12.06.2023 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023
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Türkiye Finlandiya İsveç ve NATO arasındaki zirve 14 Haziran’da İstanbul’da

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma’nın dördüncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç’ın ev sahipliğinde 14 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 09.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.

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