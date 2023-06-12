Bir yandan CHP’liler bir yandan 7’li koalisyon! Kılıçdaroğlu’na bir darbe de HDPKK’dan: Yerel seçimde kendi adayımızı çıkarabiliriz

Seçimlerde 7'li koalisyonun ortak adayı olarak yarışan Kemal Kılıçdaroğlu, ağır yenilginin ardından ortakları, İYİ Parti, Gelecek ve DEVA'nın yanı sıra Kandil ve Pensilvanya tarafından da adeta satıldı. Seçim kampanyasına ilk ziyaretini gerçekleştirdiği ve kapı arkasında kirli bir pazarlık götürdüğü HDP'de artık açıkca Kılıçdaroğlu'nu hedef almaya başladı.

PARTİ İÇİ HESAPLAŞMALAR BAŞLADI

Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, seçimlerde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıkladı. Sandıktan çıkan sonuçlar ise öyle olmadı.