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Bir yandan CHP'liler bir yandan 7'li koalisyon! Kılıçdaroğlu'na bir darbe de HDPKK'dan: Yerel seçimde kendi adayımızı çıkarabiliriz

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Giriş Tarihi: 12.06.2023 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023
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Bir yandan CHP’liler bir yandan 7’li koalisyon! Kılıçdaroğlu’na bir darbe de HDPKK’dan: Yerel seçimde kendi adayımızı çıkarabiliriz

28 Mayıs seçimlerinde ağır bir yenilgi alan Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki parçalanmaların yanı sıra 7'li koalisyondan da üst üste darbeler almaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu, son olarak HDP'nin ihanetine uğradı. HDP'li Meral Danış Beştaş, "Kılıçdaroğlu yüzde 1’lik partilere bakanlık verirken, partimize karşı uzak durdu" derken, partisinin yerel seçimlerde 3 büyükşehirde aday çıkarabileceğini söyledi.

Seçimlerde 7'li koalisyonun ortak adayı olarak yarışan Kemal Kılıçdaroğlu, ağır yenilginin ardından ortakları, İYİ Parti, Gelecek ve DEVA'nın yanı sıra Kandil ve Pensilvanya tarafından da adeta satıldı. Seçim kampanyasına ilk ziyaretini gerçekleştirdiği ve kapı arkasında kirli bir pazarlık götürdüğü HDP'de artık açıkca Kılıçdaroğlu'nu hedef almaya başladı.

PARTİ İÇİ HESAPLAŞMALAR BAŞLADI
Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, seçimlerde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıkladı. Sandıktan çıkan sonuçlar ise öyle olmadı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasıyla birlikte muhalefet cephesi birbirine girdi. CHP ve İyi Parti'de iç hesaplaşmalar yaşanırken, HDP'den de koalisyona eleştiriler gelmeye başladı.

KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ: BİZE UZAK DURDU
Son olarak Halk TV'de Sansürsüz adlı programına katılan HDP'li Meral Danış Beştaş, seçim sürecinde cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile bir araya gelmemesine yönelik eleştiride bulundu.

"BİZ OLMASAK O ŞEKİLDE KARŞILANIR MIYDI?"
Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye karşı mesafeli durduğunu söyleyen Beştaş, "Kürt illerinde Kılıçdaroğlu rekor oy aldı. Biz olmasak Kılıçdaroğlu bölge illerinde o şekilde karşılanır mıydı? Bunlara karşı bir hakkı teslim etmek lazım" dedi.

"BİZE UZAK DURUŞU TEPKİLERE YOL AÇTI"
Beştaş konuyla ilgili, "Masada olmamamıza rağmen Kılıçdaroğlu'na oy verelim dedik. Ancak yüzde 1'lik partilere bakanlık verirken, partimize karşı uzak durdu. Bu durum halkımızda ciddi tepkiye yol açtı. Vatandaş bizi eleştiriyor. Kürt illerinde Kılıçdaroğlu rekor oy aldı. Biz olmasak Kılıçdaroğlu bölge illerinde o şekilde karşılanır mıydı? Bunlara karşı bir hakkı teslim etmek lazım" ifadelerini kullandı.

"YEREL SEÇİMLERDE ADAY ÇIKARABİLİRİZ"
Beştaş daha sonra 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin konuştu.

Meral Danış Beştaş, HDP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de belediye başkanlığı için aday çıkarabileceğini söyledi.

Beştaş, "Tabii ki çıkarabilir. Bu en doğal hakkımız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmadığımız için muazzam bir eleştiri var." dedi.

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