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Erzurum deprem son dakika! Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2023 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023
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Erzurum deprem son dakika! Erzurum ve Erzincan’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

"Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AFAD tarafından depremler için detaylar merak ediliyor. "Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

AFAD tarafından depremler için detaylar merak ediliyor. "Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

AFAD tarafından gelen son dakika açıklamasına göre, Erzurum Aziziye'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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