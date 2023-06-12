Erzurum deprem son dakika! Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER
GÜNDEM ahaber.com.tr
"Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AFAD tarafından depremler için detaylar merak ediliyor. "Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER
AFAD tarafından gelen son dakika açıklamasına göre, Erzurum Aziziye'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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- Erzurum deprem son dakika! Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER
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