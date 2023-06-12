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Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC ziyareti sonrası Azerbaycan'a gitti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.06.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC ziyareti sonrası Azerbaycan’a gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyareti kapsamında gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki temasları ardından "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'a gitti.

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