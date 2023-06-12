12 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan yurt dışı ziyaretlerine başlıyor! Bugün KKTC, yarın Azerbaycan

Başkan Erdoğan yurt dışı ziyaretlerine başlıyor! Bugün KKTC, yarın Azerbaycan

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.06.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan yurt dışı ziyaretlerine başlıyor! Bugün KKTC, yarın Azerbaycan

Başkan Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinin ardından yurt dışı ziyaretlerine start veriyor. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak olan Erdoğan, yarın da Azerbaycan'a gidecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA