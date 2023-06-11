Kılıçdaroğlu’nun kırsal bölgedeki vatandaşları küçümsemesine Başkan Erdoğan’dan yanıt: Siyaseten bitmişliğin daniskası

SAKARYA TÜRKÜSÜ'NÜN YERİ MÜSTESNADIR

Anadolu'yu adım adım dolaşıp gençlerin zihniyle dokunmaya çalıştı. Üstadımızın çok yönlü kişiliğini burada anlatmaya çalışsak bırakın saatleri günler yetmez. Merhum Necip Fazıl'ın eserlerinin özellik bizim neslimizin üzerinde büyük yeri vardır. Onun her sözünün kalbimizde yaptığı tesir farklıdır. Tüm bunlarla birlikte Sakarya Türküsü şiirinin yeri müstesnadır.

"BİZ BU GENÇLİĞİ 14 VE 28 MAYIS ÖNCESİ KAPI KAPI DOLAŞIRKEN GÖRDÜK"

Bu gençlik omuzlarına büyük bir davayı yükleyen bit gençliktir. Bu gençlik milletimizin varlık ve yokluk mücadelelerinde öne atılan gençliktir. Biz bu gençliği Çanakkale'de gördük. Biz bu gençliği müstevnilere Anadolu'yu dar ederken gördük. Biz bu gençliği 28 Şubat'ın karanlık günlerinde üniversite kapılarında baskıya direnirken gördük. Biz bu gençliği 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçakların ölüm kusan silahlarına göğüs gererken gördük. Biz bu gençliği afetzedelerimizin yardımına koşarken gördük. Biz bu gençliği 14 ve 28 Mayıs öncesi kapı kapı dolaşırken ve Seçim gecesi de sandığa sahip çıkarken gördük. Şimdi de bu gençliği Türkiye Yüzyılı inşasında görüyoruz.

NECİP FAZIL CHP İDEOLOJİSİ MİLLETİN KÖKÜNÜ KURUTMAYA ÇALIŞAN MARAZİ BİR YAPI OLARAK GÖRDÜ

Gençlik yıllarında üstat Necip Fazıl ile tanışma şerefine nail olmuş bir kardeşinizim. Dünya görüşümüzün şekillenmesinde üstadın çok büyük etkisi oldu. Sinesinden çıktığımız milleti karşılıksız sevmeyi biz ondan öğrendik. Zalimlere karşı dik durmayı hakkı haykırmayı ondan öğrendik. Ayrım yapmadan mazlumların yanında olmayı ezilenlerin elinden tutmayı ondan öğrendik. Onun yücelttiklerini biz de her zaman baş tacı ettik. Onun reddettiklerini ise biz de elimizin tersiyle ittik. Üstadın Türk siyasetindeki mutlak ötesi hep CHP olmuştur. Necip Fazıl CHP ideolojisi milletin kökünü kurutmaya çalışan marazi bir yapı olarak görmüştür. Tüm hayatımızda boyunca CHP ideolojisin millet varlığımızda açtığı tahribatları silmek için çalıştık.