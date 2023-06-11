Ekrem İmamoğlu’nun tayfası Bay Kemal’in açığını kovalıyor: Köylü vatandaşlara yönelik sözlere sağlı sollu salvolar...

MYK DEĞİŞİME YETMEZ!

Günaydın, Parti MYK'nın değişmesinin bir değişim anlamına gelmediğini söyledi.

Günaydın, sözlerine şöyle devam etti:

Değişim talebini nasıl tanımlıyoruz. Ahmet gidecek Şu ana kadar 150'nin üzerinde MYK üyesi değişti CHP'de. MYK değiştirerek bir değişim yapamıyoruz. Kaldı ki bu MYK'nın toplumun beklentilerine uygun olup olmadığı da tartışılıyor. Şu andaki tüzüğümüze göre kurultay parti meclisin seçiyor, parti meclisinin içerisinden de genel başkanımız dilediği gibi MYK üyelerini seçiyor. Parti meclisi bunu oylamayla yapsa daha isabetli mi olur, daha isabetsiz mi olur? Eğer tümüyle seçimle bir MYK olsa ben daha isabetli olabileceğini düşünüyorum.