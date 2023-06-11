Ekrem İmamoğlu'nun tayfası Bay Kemal'in açığını kovalıyor: Köylü vatandaşlara yönelik sözlere sağlı sollu salvolar...
28 Mayıs'taki seçimlerde yaşadığı büyük hezimetin sorumluluğunu farklı kişilere yıkmak için çabalayan Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak köylerde yaşayan vatandaşları hedef aldı. Kılıçdaroğlu "Ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok, köyde nerede harcayacak para" derken bu açıklamalara CHP içinden de tepki geldi. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Grup Başkanvekilli Gökhan Günaydın, "Kırsal alandan yeterli oy alamadık. Üç yıl evvel MYK'da tarımdan sorumlu bir genel başkan yardımcımız vardı. Üç yıldır yok." diyerek Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
Türk siyasi tarihine aldığı 13 mağlubiyet ile geçen ve 28 Mayıs seçimlerinde de HDP ve PKK desteğine rağmen yine başarısız olan Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmek yerine seçimlerin faturasını MYK üyelerine kesti.
İMAMOĞLU'NUN DEĞİŞİM MESAJINA BAY KEMAL'DEN YANIT
Kılıçdaroğlu bu isimlerin yerine kendisine yakın kişileri getirmesi parti tabanında rahatsızlık yaratırken Ekrem İmamoğlu yaptığı değişim çıkışlarıyla adaylık sinyali verdi.
Ancak bu durumu sezen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun önünü kapatmak için MYK'da ona yakın isimleri liste dışı bırakırken geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında "Belediye başkanlarının birinci öncelikleri seçildikleri beldeye hizmet etmektir" ifadelerini kullanarak İmamoğlu'na göndermede bulundu.
"BAŞKA İŞLERLE UĞRAŞMAYI BIRAKIN"
Kılıçdaroğlu diğer yandan "Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın, olmaz" diyerek Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.
KÖYLERDE YAŞAYAN VATANDAŞLARI KÜÇÜMSEDİ
Ayrıca aldığı ağır mağlubiyet sonrası kutuplaşma örneği sergileyen Bay Bay Kemal, kırsalda ve köylerde yaşayan vatandaşları küçümseyip 'kentlerde üstünüz' imasında bulundu.
ONLAR SADECE TRT İZLİYOR
"Okuyan, tartışan, özgürlükçü, kentli dediğimiz kitle yüzde 51 oranında Kılıçdaroğlu demiş" sözleriyle kırsaldaki cahillikle yaftalayan Kılıçdaroğlu, kaybetme nedenini de köylülerin TRT izlemesine bağladı. Akıl tutulması yaşayan CHP lideri "Sözcü TV ve diğer kanallar oralarda izlenmiyor, sadece TRT izleniyor" dedi.
Kılıçdaroğlu ayrıca yine köyde yaşayan vatandaşları hedef alırken Ayda 500 lira para alıyorlar harcayacakları yer yok" cevabını verdi.
KILIÇDAROĞLU'NA PARTİ İÇİNDEN ELEŞTİRİ
CHP'de Ekrem İmamoğlu genel başkanlık için adaylığa göz kırparken, İmamoğlu'na yakın isimler Kılıçdaroğlu'nun kırsaldaki vatandaşı hedef alan bu sözlerini hedef tahtasına koydu.
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayında "Kırsaldan oy alamıyoruz" sitemine cevap CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan geldi.
"TARIMDAN SORUMLU KİMSE YOK"
Günaydın Halk TV'de yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
Pandemi dönemimizde sağlıktan sorumlu genel başkan yardımcımız yoktu. Pandemide Türkiye, yatıp kalkıp sağlık konuşuyordu. Kırsal alandan yeterli oy alamadık. Üç yıl evvel MYK'da tarımdan sorumlu bir genel başkan yardımcımız vardı. Üç yıldır yok. Biz eğer kırsal alandan oy alamadığımızı düşünüyorsak olan o koltuğu iptal mi etmeliyiz, yoksa oraya uygun bir arkadaşımızı mı yerleştirmeliyiz? Sadece bir arkadaşımızın oraya konulması da yetmez.
MYK DEĞİŞİME YETMEZ!
Günaydın, Parti MYK'nın değişmesinin bir değişim anlamına gelmediğini söyledi.
Günaydın, sözlerine şöyle devam etti:
Değişim talebini nasıl tanımlıyoruz. Ahmet gidecek Şu ana kadar 150'nin üzerinde MYK üyesi değişti CHP'de. MYK değiştirerek bir değişim yapamıyoruz. Kaldı ki bu MYK'nın toplumun beklentilerine uygun olup olmadığı da tartışılıyor. Şu andaki tüzüğümüze göre kurultay parti meclisin seçiyor, parti meclisinin içerisinden de genel başkanımız dilediği gibi MYK üyelerini seçiyor. Parti meclisi bunu oylamayla yapsa daha isabetli mi olur, daha isabetsiz mi olur? Eğer tümüyle seçimle bir MYK olsa ben daha isabetli olabileceğini düşünüyorum.
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