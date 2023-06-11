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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde acı haber! MSB duyurdu: İki askerimiz şehit oldu

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Giriş Tarihi: 11.06.2023 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde acı haber! MSB duyurdu: İki askerimiz şehit oldu

MSB tarafından yapılan açıklamada Pençe Kilit Harekatı bölgesinde iki askerimizin şehit olduğuna yönelik acı haber paylaşıldı. Yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 11 Haziran 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ancak tedavi gördükleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pençe Kilit Harekatı bölgesinde iki askerimizin şehit olduğu paylaşıldı.

EYP İNFİLAK ETMESİ SONUCU İKİ ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

MSB tarafından yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 11 Haziran 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ancak tedavi gördükleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır." ifadelerine yer verildi.

ACİ HABER AİLELERE ULAŞTI

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesindeki eşi ve annesine verildi.

Alınan bilgiye göre, Pençe-Kilit Harekatı'nda araç geçerken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin şehit oldu. Şehit Şahin'in acı haberi memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine ulaştı.

Kaymakam Aydın Tetikoğlu ile Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, jandarma yetkilileri ve sağlık ekipleri eşliğinde acı haberi şehidin eşi Deniz ve annesi Sultan Şahin'le paylaştı. Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehidin naaşının yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

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