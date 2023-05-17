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FETÖ hükümlüsü Şaban Çepik'in kızı Şerife Nur Çepik depremzedelere tehdit: Toplayıp yakacağım

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Giriş Tarihi: 17.05.2023 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
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FETÖ hükümlüsü Şaban Çepik’in kızı Şerife Nur Çepik depremzedelere tehdit: Toplayıp yakacağım

Deprem bölgesinde seçmen Başkan Erdoğan'ı seçti. FETÖ'den tutuklu Şaban Çepik'in kızı Şerife Nur Çepik ise depremzedeleri yakmak istediğini söyledi.

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