Başkan Erdoğan Rami Kütüphanesi’ndeki Gençlik Buluşması’nda şiir okudu!

Sezai Karakoç'tan, Yahya Kemal'den Mehmet Akif Ersoy'dan, Necip Fazıl'dan ve Arif Nihat'tan okuduğu şiirlerle meydanları hareketlendirdi. Başkan Erdoğan hemen her mitinginde o bölgenin şairlerinden dörtlükler okudu ve konuşmalarını ise hep dizelerle renklendirdi.

Başkan Erdoğan, bir şair değil. Ancak o, ataları gibi şiire yakın duran, şiir okuyan bir lider.

Erdoğan, Yerine göre Fatih'ten, yerine göre de Yavuz ve Kanuni'den beyitler ve dörtlükler okumuş sadece mitinglerinde değil, kültürel içerikli konuşmalarında da konuşmanın seyrine göre şiirin eskimeyen tazeliğini ve büyülü gücünü kullanmıştır.

Ve o şiir, Başkan Erdoğan'ı cezaevine gönderen şiir.

Bu şiirle halkı, kin ve düşmanlığa sevketmekle suçlandı Erdoğan hakkında dava açıldı ve yargılanmaya başlandı.

Haksızlığa uğramıştı Erdoğan, ancak halk bunu görüyordu. Görüşlerini paylaşmayanlar bile Başkan Erdoğan'a destek veriyor onun yanında duruyordu.

OKUDUĞU ŞİİR YÜZÜNDEN CEZAEVİNE GİRDİ!

Okuduğu bu şiirle 10 ay hapse mahkum edildi siyasi hakları ve belediye başkanlığı elinden alındı. Düşünce suçlusu olmuştu. Erdoğan yıllarca mücadele ederek geldiği belediye başkanlığından zorla indirilmişti.

Ancak ondan rahatsız olan çevreler şunu bilemedi bedenler hapsedilir ama düşünceler hep özgür kalırdı.