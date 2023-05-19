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Başkan Erdoğan Rami Kütüphanesi'ndeki Gençlik Buluşması'nda şiir okudu!

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Giriş Tarihi: 19.05.2023 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
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Başkan Erdoğan Rami Kütüphanesi’ndeki Gençlik Buluşması’nda şiir okudu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21 yıllık liderlik döneminde sayısız konuşmaya imza attı ve bu konuşmalarının birçoğunda da ya bir dörtlüğe ya da bir dizeye yer verdi. Çünkü onun olmazsa olmazlarından biri de çocukluğundan bu yana gelen "şiir" sevgisi. Başkan Erdoğan'ın, Rami Kışlası Kütüphanesi’ndeki Gençlik Buluşması’nda okuduğu Mehmet Akif Ersoy’un ‘Zulmü Alkışlayamam’ şiiri büyük alkış aldı.

21 yıllık liderlik döneminde sayısız konuşmaya imza atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu konuşmalarının birçoğunda bilindiği üzere bir dörtlüğe ya da bir dizeye yer verdi.

Rami Kışlası Kütüphanesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un 'Zulmü Alkışlayamam' şiirini okuyan Başkan Erdoğan gençlerden yoğun alkış aldı.

Mehmet Akif Ersoy'un şairi olduğu Başkan Erdoğan'ın okuduğu 'Zulmü Alkışlayamam' şiiri:

"Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

Biri ecdadıma saldırdımı, hatta boğarım! ...

-Boğamazsın ki!

-Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

Üçbuçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam;

Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.

Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale;

Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!

Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!

Adam aldırmada geç git! , diyemem aldırırım.

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!

Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu...

İrticâın şu sizin lehçede ma'nâsı bu mu?

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ŞİİR YOLCULUĞU

Daha ilkokul sıralarındayken başladı Başkan Erdoğan'ın şiir yolculuğu.

Hatta lisede katıldığı bir şiir yarışmasında salonun ve jüri üyelerinin dikkatini çekmek için Mehmet Akif Ersoy'un Zulmü Alkışlayamam şiirini mikrofonsuz okudu.

Ve bu şiir, girdiği yarışmada ona birincilik getirdi.

Başkan Erdoğan'ın çocukluğundan itibaren okuduğu o şiirler, salonlarda, toplantılarda ve okul etkinliklerinde yankılandı.

Hatta öyle ki kimi zaman bir şiiri şairinden daha iyi okudu Başkan Erdoğan. Hissiyle, vurgularıyla ve ses tonuyla adeta okuduğu şiire yeni bir nefes üfledi.

Sezai Karakoç'tan, Yahya Kemal'den Mehmet Akif Ersoy'dan, Necip Fazıl'dan ve Arif Nihat'tan okuduğu şiirlerle meydanları hareketlendirdi. Başkan Erdoğan hemen her mitinginde o bölgenin şairlerinden dörtlükler okudu ve konuşmalarını ise hep dizelerle renklendirdi.

Başkan Erdoğan, bir şair değil. Ancak o, ataları gibi şiire yakın duran, şiir okuyan bir lider.

Erdoğan, Yerine göre Fatih'ten, yerine göre de Yavuz ve Kanuni'den beyitler ve dörtlükler okumuş sadece mitinglerinde değil, kültürel içerikli konuşmalarında da konuşmanın seyrine göre şiirin eskimeyen tazeliğini ve büyülü gücünü kullanmıştır.

Ve o şiir, Başkan Erdoğan'ı cezaevine gönderen şiir.

Bu şiirle halkı, kin ve düşmanlığa sevketmekle suçlandı Erdoğan hakkında dava açıldı ve yargılanmaya başlandı.

Haksızlığa uğramıştı Erdoğan, ancak halk bunu görüyordu. Görüşlerini paylaşmayanlar bile Başkan Erdoğan'a destek veriyor onun yanında duruyordu.

OKUDUĞU ŞİİR YÜZÜNDEN CEZAEVİNE GİRDİ!

Okuduğu bu şiirle 10 ay hapse mahkum edildi siyasi hakları ve belediye başkanlığı elinden alındı. Düşünce suçlusu olmuştu. Erdoğan yıllarca mücadele ederek geldiği belediye başkanlığından zorla indirilmişti.

Ancak ondan rahatsız olan çevreler şunu bilemedi bedenler hapsedilir ama düşünceler hep özgür kalırdı.

Cezaevine girerken söylediği bu cümleler yediden yetmişe herkese ümit olmuştu.

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