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MSB'den Yunanistan'ın 'Pontus' iddialarına yanıt: Her türlü akıl ve mantıktan uzak

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Giriş Tarihi: 19.05.2023 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
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MSB’den Yunanistan’ın ’Pontus’ iddialarına yanıt: Her türlü akıl ve mantıktan uzak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan'daki bazı radikal grupların 'Pontus' iddialarına sert yanıt verdi. MSB, “Yunan makamlarının iddialarını reddediyoruz. Zira her türlü akıl ve mantıktan uzak bu iddialar, tarihi gerçekleri çarpıtma çabasından başka bir şey değildir” dedi. Diğer yandan Dışişleri Bakanlığı da skandal iddialara ilişkin, "Türk düşmanlığı kaynaklı histeriden kurtularak kendi karanlık tarihleriyle yüzleşmeye davet ediyoruz. Yunanistan'daki tüm çevrelere bugün de provokatif söylem ve eylemlerini devam ettirmek yerine, barış ve iş birliği ortamını mümkün kılacak bir vizyon benimsemesini tavsiye ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na "Pontus soykırımı" yalanıyla hakaret etti.

Miçotakis'in bu kışkırtıcı paylaşımına, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yanıt geldi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Yunanistan makamlarının 'Pontus' iddialarını tamamıyla reddediyoruz. Her türlü akıl ve mantıktan uzak bu iddialar, tarihi gerçekleri çarpıtma çabasından başka bir şey değildir." ifadeleri kullanıldı.

MSB'den, Yunanistan'ın "Pontus" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İddiaların "asılsız" olarak nitelendirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan makamlarının 'Pontus' iddialarını tamamıyla reddediyoruz. Zira her türlü akıl ve mantıktan uzak bu iddialar, tarihi gerçekleri çarpıtma çabasından başka bir şey değildir. Yunan siyasetçilerinin tarihi hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan söylemlerinin tamamı, Yunan halkını kandırmaya yönelik yalandır, ibretliktir.

Türk milletinin geçmişinde yüz kızartıcı bir gerçeklik arayanlar, kendilerini aldatmaktan başka bir sonuç elde edemezler.
100 yıl öncesine ilişkin hayaller kuranlar, öncelikle aynaya bakmalıdır. Bu açıdan Yunan siyasiler, tebaası olduğu Osmanlı Devleti'ne isyan ettiği süreçte Tripoliçe'de ve 1919-1922 yılları arasında Anadolu'yu işgal girişiminde atalarının kan donduran mezalimleriyle yüzleşmeli, aynı şekilde Anadolu'da ne işleri olduğunun cevabını vermelidir.

Sonuç olarak kirli tarihlerindeki mezalim ve katliamları görmek istemeyenler, bunu örtmek için giriştikleri kirli algı oyunlarından bir sonuç elde edemeyecek, tarih önündeki sorumluluklarından asla kurtulamayacaklardır."

DIŞİŞLERİ'NDEN YUNANİSTAN'DAKİ 'PONTUS' İDDİALARINA TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'daki bazı radikal grupların 'Pontus' iddialarına ilişkin, "Türk düşmanlığı kaynaklı histeriden kurtularak kendi karanlık tarihleriyle yüzleşmeye davet ediyoruz. Yunanistan'daki tüm çevrelere bugün de provokatif söylem ve eylemlerini devam ettirmek yerine, barış ve iş birliği ortamını mümkün kılacak bir vizyon benimsemesini tavsiye ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da bugün asılsız iddialar kapsamında düzenlenen etkinlikler ve söylemlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 19 Mayıs 1919'un, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir milletin hayatta kalma mücadelesini başlattığı kutlu bir tarih olduğu belirtilerek, "Bu eşsiz kurtuluş mücadelesi, dönemin emperyalist güçlerinden aldığı destekle Anadolu'yu işgale yeltenen Yunanistan'ın asla unutmaması gereken bir ders olarak tarihteki yerini almıştır. İstiklal Savaşımızın başlangıcını temsil eden bu özel günün, bazı radikal grupların tarihimize yönelik mesnetsiz 'Pontus' iddiaları, Türk düşmanlığını körükleyen etkinlikleri ve Yunanistan'daki bazı siyasetçilerin tarihi gerçekleri çarpıtan açıklamaları yoluyla hedef alınmasını beyhude bir çaba olarak görüyoruz" denildi.

Açıklamanın devamında, "Gerçek dışı iddia ve açıklamalarla ülkemizi hedef alanlara işgalci Yunan ordusunun Anadolu'daki kanlı istilası sırasında, savaş hukukunu ihlal ederek yaptığı mezalimden Yunanistan'ın sorumluluğunun ve tazminat ödemeye mahkum edildiğinin Lozan Antlaşması'yla kayıt altına alındığını hatırlatıyoruz. Hile, çarpıtma, uydurma, yalan ve gerçeğin ters yüz edilmesi gibi araçları bugün de kullanmaya devam eden siyasileri, Türk düşmanlığı kaynaklı histeriden kurtularak kendi karanlık tarihleriyle yüzleşmeye davet ediyoruz. Yunanistan'daki tüm çevrelere bugün de provokatif söylem ve eylemlerini devam ettirmek yerine, barış ve iş birliği ortamını mümkün kılacak bir vizyon benimsemesini tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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