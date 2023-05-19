MSB'den Yunanistan'ın 'Pontus' iddialarına yanıt: Her türlü akıl ve mantıktan uzak
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan'daki bazı radikal grupların 'Pontus' iddialarına sert yanıt verdi. MSB, “Yunan makamlarının iddialarını reddediyoruz. Zira her türlü akıl ve mantıktan uzak bu iddialar, tarihi gerçekleri çarpıtma çabasından başka bir şey değildir” dedi. Diğer yandan Dışişleri Bakanlığı da skandal iddialara ilişkin, "Türk düşmanlığı kaynaklı histeriden kurtularak kendi karanlık tarihleriyle yüzleşmeye davet ediyoruz. Yunanistan'daki tüm çevrelere bugün de provokatif söylem ve eylemlerini devam ettirmek yerine, barış ve iş birliği ortamını mümkün kılacak bir vizyon benimsemesini tavsiye ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na "Pontus soykırımı" yalanıyla hakaret etti.
Miçotakis'in bu kışkırtıcı paylaşımına, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yanıt geldi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Yunanistan makamlarının 'Pontus' iddialarını tamamıyla reddediyoruz. Her türlü akıl ve mantıktan uzak bu iddialar, tarihi gerçekleri çarpıtma çabasından başka bir şey değildir." ifadeleri kullanıldı.
MSB'den, Yunanistan'ın "Pontus" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
İddiaların "asılsız" olarak nitelendirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yunanistan makamlarının 'Pontus' iddialarını tamamıyla reddediyoruz. Zira her türlü akıl ve mantıktan uzak bu iddialar, tarihi gerçekleri çarpıtma çabasından başka bir şey değildir. Yunan siyasetçilerinin tarihi hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan söylemlerinin tamamı, Yunan halkını kandırmaya yönelik yalandır, ibretliktir.
Türk milletinin geçmişinde yüz kızartıcı bir gerçeklik arayanlar, kendilerini aldatmaktan başka bir sonuç elde edemezler.
100 yıl öncesine ilişkin hayaller kuranlar, öncelikle aynaya bakmalıdır. Bu açıdan Yunan siyasiler, tebaası olduğu Osmanlı Devleti'ne isyan ettiği süreçte Tripoliçe'de ve 1919-1922 yılları arasında Anadolu'yu işgal girişiminde atalarının kan donduran mezalimleriyle yüzleşmeli, aynı şekilde Anadolu'da ne işleri olduğunun cevabını vermelidir.
Sonuç olarak kirli tarihlerindeki mezalim ve katliamları görmek istemeyenler, bunu örtmek için giriştikleri kirli algı oyunlarından bir sonuç elde edemeyecek, tarih önündeki sorumluluklarından asla kurtulamayacaklardır."
DIŞİŞLERİ'NDEN YUNANİSTAN'DAKİ 'PONTUS' İDDİALARINA TEPKİ
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'daki bazı radikal grupların 'Pontus' iddialarına ilişkin, "Türk düşmanlığı kaynaklı histeriden kurtularak kendi karanlık tarihleriyle yüzleşmeye davet ediyoruz. Yunanistan'daki tüm çevrelere bugün de provokatif söylem ve eylemlerini devam ettirmek yerine, barış ve iş birliği ortamını mümkün kılacak bir vizyon benimsemesini tavsiye ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da bugün asılsız iddialar kapsamında düzenlenen etkinlikler ve söylemlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, 19 Mayıs 1919'un, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir milletin hayatta kalma mücadelesini başlattığı kutlu bir tarih olduğu belirtilerek, "Bu eşsiz kurtuluş mücadelesi, dönemin emperyalist güçlerinden aldığı destekle Anadolu'yu işgale yeltenen Yunanistan'ın asla unutmaması gereken bir ders olarak tarihteki yerini almıştır. İstiklal Savaşımızın başlangıcını temsil eden bu özel günün, bazı radikal grupların tarihimize yönelik mesnetsiz 'Pontus' iddiaları, Türk düşmanlığını körükleyen etkinlikleri ve Yunanistan'daki bazı siyasetçilerin tarihi gerçekleri çarpıtan açıklamaları yoluyla hedef alınmasını beyhude bir çaba olarak görüyoruz" denildi.
Açıklamanın devamında, "Gerçek dışı iddia ve açıklamalarla ülkemizi hedef alanlara işgalci Yunan ordusunun Anadolu'daki kanlı istilası sırasında, savaş hukukunu ihlal ederek yaptığı mezalimden Yunanistan'ın sorumluluğunun ve tazminat ödemeye mahkum edildiğinin Lozan Antlaşması'yla kayıt altına alındığını hatırlatıyoruz. Hile, çarpıtma, uydurma, yalan ve gerçeğin ters yüz edilmesi gibi araçları bugün de kullanmaya devam eden siyasileri, Türk düşmanlığı kaynaklı histeriden kurtularak kendi karanlık tarihleriyle yüzleşmeye davet ediyoruz. Yunanistan'daki tüm çevrelere bugün de provokatif söylem ve eylemlerini devam ettirmek yerine, barış ve iş birliği ortamını mümkün kılacak bir vizyon benimsemesini tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Reyting sonuçları açıklandı mı? 19 Mayıs Cuma reyting birincisi hangi dizi-program oldu? Yalı Çapkını, Ateş Kuşları...📺
- 80 yaşındaki Filiz Akın'ın gençlik sırrı! 5 formülle genç kız gibi kaldı! Görenler hayran oluyor! "Hala Yeşilçam haliyle..."
- Pınar Deniz bir deri bir kemik kaldı! Bu diyetle 7 günde 6 kilo verdi! İşte 60'dan 53 kiloya düşme formülü...
- Resimde kaç karpuz olduğunu bilen rekor kırıyor! 11 saniyede bulan zekasını kanıtlıyor! 11, 10, 9 süreniz başladı!
- Osmanlı hekimlerinden Salih bin Nasrullah 3 asır önce önermişti! Osmanlı’nın şifa kaynağı ortaya çıktı! Meğer bir tutamı bile...
- ATEŞ KUŞLARI BÖLÜM ÖZETİ | Ateş Kuşları 16. Bölümde neler oldu?
- Kurban Bayramı 2023 ne zaman? Bayram hangi günlere denk geliyor, tatil 9 gün olacak mı? 2023 DİYANET DİNİ BAYRAMLAR TAKVİMİ
- Memura, 4C'liye 4'lü ARTIŞ! 22.000 TL+%20,92+refah payıyla ince ayar! 6 farklı maaş tablosu şekillendi! Toplu sözleşme, Enflasyon, Seyyanen zam...
- AÖL 3. Dönem Kayıt Yenileme tarihi 2023 | MEB Açık lise kayıt yenileme ne kadar, kaç TL? AÖL Sınav tarihleri
- Bakan Karaismailoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na salvo: Kandil’den işaret eden parmakları o maskelerle kapatamazlar
- PTT personel alımı ne zaman 2023? PTT personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? Tarihleri...
- Nostradamus kehanetleri tek tek sıralandı! Ağızları açık bırakacak "Yapay zeka" tahminleri! Denizlerdeki balıklar yarı pişmiş, ölümcül yeni salgın...