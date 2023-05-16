Depremzedelerden CHP'lilerden gelen küfür ve hakaretlere tepki! Kılıçdaroğlu'nun hesabına 2,5 TL yatırdılar! "Su almıştım haram edenlere iletirsiniz"

BAŞKAN ERDOĞAN: ÇOK ÇOK YANLIŞ VE ÇİRKİN

Bu gelişme sonrası Başkan Erdoğan katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada "Rehavete kapılmayacağız. Deprem bölgesinin belli bir bölümünü hafta sonu ziyaret edeceğim. Miting pek düşünmüyorum. Deprem bölgesinde miting benzeri toplantılar yapabiliriz. Çok hakaret ettiler, çok çok yanlış ve çirkin. Devlet Bey ile yaptığım görüşmede, 'Ben gelmeye hazırım' dedi. Belki Fatih Bey de gelecek." ifadelerini kullanarak depremzedelerin yanında olacaklarının altını çizdi.