Depremzedelerden CHP'lilerden gelen küfür ve hakaretlere tepki! Kılıçdaroğlu'nun hesabına 2,5 TL yatırdılar! "Su almıştım haram edenlere iletirsiniz"
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan seçimleri en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 2,5 milyon oy ile önünde tamamladı. Başkan Erdoğan'a özellikle deprem bölgesindeki illerde çıkan yüksek oylar dikkat çekerken, CHP'li bazı kişiler depremzedelere ağır hakaret ve küfürler savurdu. Bu gelişmeler sonrası Başkan Erdoğan depremzedelere yönelik muamelenin çok çirkin olduğunun altını çizerken hafta sonu deprem bölgesine gideceğini ifade etti. Diğer yandan deprem bölgesine giden yardımların bazı CHP'liler tarafından haram edilmesi üzerine depremde 11 yakınını kaybeden bir vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu'nun banka hesabına 2,5 TL göndererek "Depremde 1 şişe su almıştım Ankara Belediyesinin standından. Haram edenlere iletirsiniz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Türkiye'de yapılan tarihi seçimlerin ardından Başkan Erdoğan aldığı yüzde 49,5'luk oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.
28 MAYIS'TA SANDIK BAŞINA
YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.
Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.
DEPREMZEDELERE KÜFÜRLER SAVURDULAR
Seçimlerde özellikle deprem bölgesinde Başkan Erdoğan'a çıkan yüksek oy sonrası CHP'ye gönül veren bazı vatandaşlar sosyal medyada depremzedelere yönelik ağır ifadeler kullanırken küfürler savurdu.
"DEMEK Kİ DEPREMZEDELER ÇADIR HAYATI YAŞAMAYI ÇOK SEVMİŞ"
Sözcü Gazetesi manşetinden büyük bir skandala imza attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçuk vaatlerine itibar etmeyen seçmeni ve deprem bölgesinde güven ve istikrardan yana oy kullanan afetzede vatandaşlarımızı çirkin bir üslupla hedef aldı. 16.05.2023 tarihinde, "Demek ki millet TOGG'muş" manşetiyle çıkan gazete, "Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevmiş" alt başlığıyla da, afetzede vatandaşlarımızın acısı üzerinde tepindi.
BAŞKAN ERDOĞAN: ÇOK ÇOK YANLIŞ VE ÇİRKİN
Bu gelişme sonrası Başkan Erdoğan katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada "Rehavete kapılmayacağız. Deprem bölgesinin belli bir bölümünü hafta sonu ziyaret edeceğim. Miting pek düşünmüyorum. Deprem bölgesinde miting benzeri toplantılar yapabiliriz. Çok hakaret ettiler, çok çok yanlış ve çirkin. Devlet Bey ile yaptığım görüşmede, 'Ben gelmeye hazırım' dedi. Belki Fatih Bey de gelecek." ifadelerini kullanarak depremzedelerin yanında olacaklarının altını çizdi.
DEPREMZEDEDEN KILIÇDAROĞLU'NA 2,5 TL
Depremzedeler CHP'liler tarafından hedef alınmaya devam ederken Elbistan depreminde 11 yakınını kaybeden bir vatandaştan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir hamle geldi.
"HARAM EDENLERE İLETİRSİNİZ"
Vatandaş yedili koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabına 2,5 TL yatırarak "Depremde 1 şişe su almıştım Ankara Belediyesinin standından. Haram edenlere iletirsiniz" ifadelerini kullandı.
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