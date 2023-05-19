20 Mayıs 2023, Cumartesi
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CHP'liler depremzedelere nefret kusmaya devam ediyor! Haklarını haram edip gerizekalılıkla suçladılar
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken özellikle deprem bölgesinde Başkan Erdoğan'a verilen oyların yüksekliği CHP'lileri rahatsız etti. Depremde büyük yara alan bölgeye ilişkin CHP'li vatandaşlar yaptıkları açıklamada "Hakkımız haram olsun. Yardımları kesiyoruz." gibi insanlık dışı ifadeler kullandı. Bugün İzmir'de yapılan bir sokak ropörtajında da benzer görüntüler ortaya çıktı. Depremzedelere yapılan yardımları haram eden vatandaşlardan biri depremzedeleri gerizekalılık suçladı. İşte detaylar...