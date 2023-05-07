Millet İttifakı’nda ayrılık çanları: 2 bin kişilik grup AK Partiye katıldı!
14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için kısa bir zaman kalırken, 7’li koalisyondan AK Parti saflarına dönüş başladı. Millet İttifakı’nın ortaklarından Demokratik Parti’nin İslahiye ilçe teşkilatında aralarında parti yöneticilerinin bulunduğu 2 bin kişilik grup AK Parti’ye katılma kararı aldı. 2019 yılı DP Belediye Başkan Adayı olan Yusuf Yıldızgil, artık AK Parti'yi destekleyeceklerini belirterek, “Toplu olarak arkadaşlarımız ile AK Parti’yi destekleme kararı aldık. Bugün toplamda 2 bin kişilik ailemiz dostumuz ve akrabamız ile AK Parti’ye katılım yaptık hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı.
Terörist uzantısı HDP'nin yer aldığı 7'li koalisyondan AK Parti saflarına yapılan geçişlerin ardı arkası kesilmiyor. Millet İttifakı yara almaya devam ederken, başka bir darbe de Demokratik Parti yöneticilerinden geldi.
Millet İttifakı'nın ortaklarından Demokrat Parti'nin İslahiye ilçe teşkilatında aralarında parti yöneticilerinin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişilik grup seçimlerde AK Parti'ye katılma kararı aldı.
AK PARTİ YOLUNDA BULUŞTULAR!
Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde geçtiğimiz dönem DP'den belediye başkan ve belediye meclis üyesi adayları ile parti yöneticilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin kişilik grup, AK Parti'ye katıldı
AK Parti İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'ne gelerek açıklamalarda bulunan 2019 yılı DP belediye başkan adayı olan Yusuf Yıldızgil, artık AK Parti'yi destekleyeceğini belirtti.
Yusuf Yıldızgil yaptığı açıklamada, ''2019 yılı yerel seçimlerde belediye başkan adayıydım arkadaşlarda benim encümenlerimdi, halen Demokrat Parti merkez delegesiyim. Diğer arkadaşlarımın bir kısmı yönetiminde bir kısmı üye, toplu olarak arkadaşlarımız ile AK Parti'yi destekleme kararı aldık, bugün toplamda 2 bin kişilik ailemiz dostumuz ve akrabamız ile AK Parti'ye katılım yaptık hayırlı olsun'' dedi.
Katılım programında yer alan AK Partili yöneticilerden İlçe Başkanı Mehmet Arslan, katılımın ülkeye ve bölgeye hayırlı olmasını dileyerek, ''Katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Önümüzde altı günümüz var. 14 Mayıs gecesi Cumhurbaşkanımızın balkon konuşması yapması ve elinin daha da güçlenmesi için daha çok çalışmalıyız'' diye konuştu.
Yapılan konuşmalar sonrasında AK Parti'ye katılım sağlayanlara rozetleri takıldı.
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