Millet İttifakı’nda ayrılık çanları: 2 bin kişilik grup AK Partiye katıldı!

Terörist uzantısı HDP'nin yer aldığı 7'li koalisyondan AK Parti saflarına yapılan geçişlerin ardı arkası kesilmiyor. Millet İttifakı yara almaya devam ederken, başka bir darbe de Demokratik Parti yöneticilerinden geldi.

Millet İttifakı'nın ortaklarından Demokrat Parti'nin İslahiye ilçe teşkilatında aralarında parti yöneticilerinin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişilik grup seçimlerde AK Parti'ye katılma kararı aldı.

AK PARTİ YOLUNDA BULUŞTULAR!

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde geçtiğimiz dönem DP'den belediye başkan ve belediye meclis üyesi adayları ile parti yöneticilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin kişilik grup, AK Parti'ye katıldı

AK Parti İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'ne gelerek açıklamalarda bulunan 2019 yılı DP belediye başkan adayı olan Yusuf Yıldızgil, artık AK Parti'yi destekleyeceğini belirtti.

Yusuf Yıldızgil yaptığı açıklamada, ''2019 yılı yerel seçimlerde belediye başkan adayıydım arkadaşlarda benim encümenlerimdi, halen Demokrat Parti merkez delegesiyim. Diğer arkadaşlarımın bir kısmı yönetiminde bir kısmı üye, toplu olarak arkadaşlarımız ile AK Parti'yi destekleme kararı aldık, bugün toplamda 2 bin kişilik ailemiz dostumuz ve akrabamız ile AK Parti'ye katılım yaptık hayırlı olsun'' dedi.