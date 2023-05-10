İYİ Partili Şenol Sunat’tan işçilere seçim tehdidi

"YA BİAT EDECEKSİNİZ YA DA SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEKSİNİZ"

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikaya giden İYİ partili Sunat, etrafına topladığı işçileri tehdit etti.

Sunat şunları söyledi: "Bu seçimde sistemi değiştirmek için oy kullanın. Sistemin değişmesi lazım bu ülkede. Eğer sistem değişmezse sizin geleceğiniz yok. Ya biat edeceksiniz her şeye evet diyeceksiniz, her şeyi kabul edeceksiniz ya da karar verip bu sistemi değiştirmek için hepimiz vicdanımızın sesine kulak vereceğiz. "