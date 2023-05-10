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İYİ Partili Şenol Sunat'tan işçilere seçim tehdidi

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Giriş Tarihi: 10.05.2023 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
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İYİ Partili Şenol Sunat’tan işçilere seçim tehdidi

Geçtiğimiz günlerde Meral Akşener'i desteklemeyeceğini söyleyen vatandaşı azarlayan İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Manisa 1'inci sıra milletvekili adayı Şenol Sunat, bu kez de gittiği bir fabrikadaki işçileri tehdit etti. Etrafına topladığı işçilere "Sistemin değişmesi lazım bu ülkede. Eğer sistem değişmezse sizin geleceğiniz yok. Ya biat edeceksiniz her şeye evet diyeceksiniz, her şeyi kabul edeceksiniz ya da karar verip bu sistemi değiştireceksiniz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Turgutlu ziyaretinde vatandaşları "Oy atma gözüne gözlük tak" sözleriyle azarlayan İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Manisa 1'inci sıra milletvekili Adayı Şenol Sunat yeni bir skandal görüntüyle gündeme geldi.

"YA BİAT EDECEKSİNİZ YA DA SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEKSİNİZ"
Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikaya giden İYİ partili Sunat, etrafına topladığı işçileri tehdit etti.

Sunat şunları söyledi: "Bu seçimde sistemi değiştirmek için oy kullanın. Sistemin değişmesi lazım bu ülkede. Eğer sistem değişmezse sizin geleceğiniz yok. Ya biat edeceksiniz her şeye evet diyeceksiniz, her şeyi kabul edeceksiniz ya da karar verip bu sistemi değiştirmek için hepimiz vicdanımızın sesine kulak vereceğiz. "

TÜRKİYE'Yİ KARALAMAYA ÇALIŞTI
Türkiye'yi karalamaya çalışan Sunat konuşmasının devamında şöyle konuştu: "Kim gelirse gelsin bu sistemle Türkiye yönetilirse Türkiye'nin geleceği yok. Onun için yatırımcı gelmiyor. Hukuk devleti değiliz. Nasıl güvensin gelsin yabancı yatırımcı ülkeye. Yerli yatırımcı önünü görmeden nasıl yatırım yapsın, nasıl istihdam alanı sağlasın insanlara."

İP’li Sunat’tan işçilere seçim tehdidi İP'Lİ SUNAT'TAN İŞÇİLERE SEÇİM TEHDİDİ

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