Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan AK Parti Mardin Mitingi’nde kritik açıklamalar: HDP’ye ülkemizi böldürtmeyeceğiz!

"EŞİMİZ, DOSTUMUZDAN TEREDDÜTLÜ OLAN VARSA İKNA EDELİM"



Türkiye Yüzyılı'nı da beraberce kuracağız. Bunun için pazar günü yapılacak seçimler çok önemli. Eşimiz, dostumuzdan tereddütlü olan varsa ikna edip sandığa götürmeye var mıyız? Pazar günü bir kazaya meydan vermeyelim. Terör örgütünden, tefecisine hepsi elini ovuşturarak bekliyor. Suriye'ye yaptıklarını bize yapmak için gün sayan emperyalistleri görüyorsunuz değil mi? Bunlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Bu güzel ülkeyi karanlık günlerine döndürmeye bunların güçleri yetmez. Sapkın akımların önünü açanların heveslerini kursaklarında bırakmak boynumuzun borcudur. Bunu yapmazsak, milletimizden hangi yüzle yanımızda olmasını isteyebiliriz. Bunu engellemek için karşımıza çıkardıkları koalisyon masasını gördünüz değil mi. Bay Bay Kemal'in kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Önüne 5 koyun katıp ovaya salsanız akşama kaybedip evine döner.