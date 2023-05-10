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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan AK Parti Mardin Mitingi’nde kritik açıklamalar: HDP'ye ülkemizi böldürtmeyeceğiz!

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Giriş Tarihi: 10.05.2023 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan AK Parti Mardin Mitingi’nde kritik açıklamalar: HDP’ye ülkemizi böldürtmeyeceğiz!

14 Mayıs seçimlerine az süre kala çalışmalarına hız veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda düzenlenen AK Parti Mardin Mitingi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütünün Batı güdümlü siyasi şebekesi HDPKK ile ittifak yapan Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve 7’li koalisyonda dönen dolaplara yüklenen Başkan Erdoğan, “Birlikte kıyamete kadar yaşayacağız. Bizim terörle müsamahamız yoktur. Bu terör vatandaşlarımızın huzurunu kaçıramaz. Terör ile ittifak yapanın millet ile bağı olamaz. HDP'ye ülkemizi böldürtmeyeceğiz.” dedi. Yükselen Türkiye için “Türkiye Yüzyılı'nı da beraberce kuracağız” diyen Başkan Erdoğan, “Bunun için pazar günü yapılacak seçimler çok önemli. Eşimiz, dostumuzdan tereddütlü olan varsa ikna edelim” çağrısı yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Batman mitingi sonrası ikinci adresi Mardin'di.

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen AK Parti Mardin Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"SANDIKLARI PATLATIYOR MUYUZ? GÜMBÜR GÜMBÜR SEÇİME GİDİYORUZ"

Biz Mardin'i çok seviyoruz. Mardin Pazar gününe hazır mısınız? Sandıkları patlatıyor muyuz? Gümbür gümbür sandıklara gidiyor muyuz? Sevgili Mardinliler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Dinlerin, dillerin medeniyetlerin beşiği Mardin bugün başka bir güzelsin.

Tarihi sokakları, hanları, asırlık ibadethaneleri ile ne güzelsin Artuklu. Zeytini, zeytinyağı ile ne güzelsin Derik. Altın renkli buğdayları bereketli ovası ile ne güzelsin Kızıltepe... Özel takip edeceğim bakalım Kızıltepe'den nasıl bir ses gelecek. Kadim tarihi, gümüşü, kavunu, konakları ile ne güzelsin Midyat. Beyaz suyu, kaleleri, üzüm suyu kanalı ile ne güzelsin Nusaybin. Ne güzelsin Ömerli. Gençler siz bugün bir başkasınız. Sizin heyecanınızdan şunu anlıyorum Pazar günü Mardin bir başka gümbürdeyecek. Mardin'in güzelliklerini saymaya kelimeler yetmiyor.

"TERÖRE ASLA MÜSAMAHAMIZ YOKTUR"

Bize Mardin'den daha güzel kardeş mi olur? Bu kadim coğrafyada tüm farklılıklarımızla inşallah kıyamete kadar birlikte yaşayacağız. Bizim teröre asla müsamahamız yoktur. Terörle bağı olanın milletimizle bağı olmaz. Terörü Cudi'de gömdük mü, Gabar'da gömdük mü, Tendürek'te gömdük mü? Çünkü terör vatandaşlarımın huzurunu kaçıramaz. Ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Yavrularımızı ailesinden geleceğinden koparıp eline silah vererek, katil yapanı da meşrulaştırmaya çalışanı milletim affetmez.

"HDP'YE ÜLKEMİZİ BÖLDÜRTMEYECEĞİZ"

Buradan hep beraber seslenelim. Bu HDP ve yandaşlarına biz ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Anlaştık mı? PKK'dan DEAŞ'a kadar üzerimize salınan terör örgütleriyle neyin amaçlandığını çok iyi biliyoruz. Arap deyince DEAŞ'ı öne sürenler, bizim kardeşliğimizin sırrına eremez. Mardin bunları iyi tanır. Hepsinin ciğerini bilir. Mardin bugüne kadar kendi ülkesine efelenenlere eyvallah etmedi, bundan sonra da etmeyecektir. Birliği dirliği her şeyin üzerinde gören Mardinli kardeşlerimle aramıza kimseyi sokmadık, sokmayacağız.

"EŞİMİZ, DOSTUMUZDAN TEREDDÜTLÜ OLAN VARSA İKNA EDELİM"

Türkiye Yüzyılı'nı da beraberce kuracağız. Bunun için pazar günü yapılacak seçimler çok önemli. Eşimiz, dostumuzdan tereddütlü olan varsa ikna edip sandığa götürmeye var mıyız? Pazar günü bir kazaya meydan vermeyelim. Terör örgütünden, tefecisine hepsi elini ovuşturarak bekliyor. Suriye'ye yaptıklarını bize yapmak için gün sayan emperyalistleri görüyorsunuz değil mi? Bunlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Bu güzel ülkeyi karanlık günlerine döndürmeye bunların güçleri yetmez. Sapkın akımların önünü açanların heveslerini kursaklarında bırakmak boynumuzun borcudur. Bunu yapmazsak, milletimizden hangi yüzle yanımızda olmasını isteyebiliriz. Bunu engellemek için karşımıza çıkardıkları koalisyon masasını gördünüz değil mi. Bay Bay Kemal'in kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Önüne 5 koyun katıp ovaya salsanız akşama kaybedip evine döner.

Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Bunların Kürtlük, Araplık derdi yok. Bunlar bütün katliamların arkasındaki projeyi aynen uygulamaya devam ediyor. Mardin geleceğini bu Bay Bay Kemal'e emanet eder mi? Kendisiyle birlikte ülkeyi uçuruma sürüklemekten korkmayan, fitne tüccarına Mardinli kardeşim izin verir mi? Mardin, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı inşası için Bismillah diyor muyuz? Benim gönlümün efendisi Mardin bu. Bu ülkede 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Mardin'de 21 yılda 97 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdik.

"21 YILDA TÜRKİYE'Yİ HER ALANDA ASIRLIK ESERLERLE DONATTIK"

41 adet spor tesisi kazandırdık. İhtiyaç sahiplerine 10 milyar lirayı aşkın kaynak aktardık. Mardin Şehir Hastanemizle, Kızıltepe Hastanesi ek binasının inşaatı sürüyor. TOKİ vasıtasıyla 11 bine yakın konutu kazandırdık. İlk Evim'le 2550 yeni konut yapacak, İlk Arsam'la 17 bin 500 arsa vereceğiz. 3500 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. 29 kilometreden aldığımız bölünmüş yolu 279 kilometreye çıkardık. Çukur eylemleri sırasında tahrip edilen cadde ve sokakları yeni baştan biz inşa ettik.

Mardin Havalimanı'na yeni bir terminal binası yaptık. Ilısu Veysel Eroğlu Barajı ve hidroelektrik santralini şehrimize kazandırdık. Çiftçilerimize 3.5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. GAP'ı biz hızlandırmıştık, kalan projeleri de sonuçlandırmak da inşallah bize nasip olacak. Derik ve Nusaybin'e de önümüzdeki dönemde doğalgaz veriyoruz. Doğalgazı 1 ay tamamen ücretsiz yaptık. Faturalar bedelsiz olarak geldi mi? Altındaki notu okudunuz mu hayırlı olsun. 21 yılda ülkemize her alanda asırlık eserlerle donatırken hep bugünleri düşündük. Bunlar sadece yaptıklarımızın kısa bir özeti.

"TÜRKİYE ÜZERİNDE HESAPLARI OLANLAR SİNSİ HEDEFLERİNDEN HİÇ VAZGEÇMEDİ"

Bu eser ve hizmetler yarım kalmaması için sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkıyor muyuz? Mardin'den rekor bir oy oranı bekliyoruz. Cumhuriyetimizin ilk asrında milli mücadele verip ülkeyi kurarken, bu bölge üzerinde çok oyunlar oynandı. Bu kadim topraklar üzerinde hesapları olanlar sinsi hedeflerinden hiç vazgeçmedi. Türkiye'yi ekonomik olarak bitik yerlerden biri yapmak için çok uğraştılar. Sizler bu oyunu gördüğünüz için milletimizin birliğinden yana yaptınız. Birileri ilçelerin sokaklarını çukurlarla bölmek için biz kendimizi siper ettik. Nice terbiyesizliklerle uğraştık.

"ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ"

Ekonomide yaşanan fiyat dengesizliğini yakından takip ediyorum. Bunların çözümünü öyle Bay Bay Kemal gibi Londra'nın tefecilerinden borç dilenmekle değil. Türkiye'nin tüm meselelerini hal yoluna koyduğumuz gibi enflasyonu da önümüzdeki yıl sonuna kadar tek haneye indirmekte kararlıyız.

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