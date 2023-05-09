Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini bozdu! İYİ Parti’ye Kandil tepkisi | Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa hemen parti kurabilirim

Geçtiğimiz ay Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir dayatma ile İYİ Parti'ye rağmen aday yapılmasına, kendilerine edilen küfürlere ve HDP'nin masayı adeta esir almasına tepki göstererek istifa eden Yavuz Ağıralioğlu çok önemli açıklamalarda bulundu. Hürriyet'ten Hande Fırat, uzun zamandır sessizliğini koruyan Yavuz Ağıralioğlu'nun yol haritasına dair açıklamalarını aktardı.