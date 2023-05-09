Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini bozdu! İYİ Parti'ye Kandil tepkisi | Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa hemen parti kurabilirim
HDP'nin Türk siyasetine parmak sallayan, tehdit eden bir yapı haline getirilmesine tepki göstererek İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu uzun bir aranın ardından ilk kez konuştu. 7'li koalisyon masasının PKK destekli adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan ve İYİ Parti'nin sessizliğine isyan eden Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun kazanması Türkiye'yi sıkıştıracağına ve erken seçimin kaçınılmaz olduğuna işaret ederken, "Hemen parti kurabilirim" dedi.
Geçtiğimiz ay Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir dayatma ile İYİ Parti'ye rağmen aday yapılmasına, kendilerine edilen küfürlere ve HDP'nin masayı adeta esir almasına tepki göstererek istifa eden Yavuz Ağıralioğlu çok önemli açıklamalarda bulundu. Hürriyet'ten Hande Fırat, uzun zamandır sessizliğini koruyan Yavuz Ağıralioğlu'nun yol haritasına dair açıklamalarını aktardı.
Ağıralioğlu "İktidarı değiştirmek uğruna çocuklarımızın katillerinden medet umuyorlar" dedi.
İşte İYİ Parti'deki büyük kopuşlardan biri olarak kayıtlara geçen Ağıralioğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
KEMAL BEY SİYASETİ SIKIŞTIRIR, ERKEN SEÇİM KAÇINILMAZ OLUR
Kemal Bey kazanırsa, bu kazancın siyaset kulvarını sıkıştıracağını düşünüyorum. O yüzden bir sonraki seçim erkene alınmak zorunda kalacaktır. Kemal Bey kazanırsa hemen parti kurmak zorunda kalabilirim.
ÇOCUK KATİLLERİYLE İŞBİRLİĞİ UTANÇ VERİCİ!
İktidar değişikliği yapmak isteyenlerin, çocuklarımızın katillerinden medet ummaları utanç vericidir.
MUHALEFET YOKSUNLUĞU DA UTANÇ VERİCİ
Memleketin tamamını sarıp sarmalayacak bir muhalefet yoksulluğu utanç vericidir.
HDP KEMAL BEY'DEN DEVLET İSTİYOR
HDP, Türk demokrasisinin şantajcısı haline geldi. Herkese şantaj yapar oldu. (…)Kemal Bey'den devlet istiyorlar. Kendi devletlerine teminat istiyorlar.
TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİ PKK İLE AYNI DÜZLEME OTURTTUNUZ
CHP'yi gördüğüm gibi itham ettim. Üç günde bize 50 yıllık küfrettiniz. Türk milliyetçilerini PKK ile aynı düzleme oturttunuz.
İSTİFA SÜRECİNDE İYİ PARTİ'DE ADETA DEPREM YAŞANDI
Yavuz Ağıralioğlu istifa ettiği dönemde de çarpıcı ifadeler kullanarak sert bir açıklama ile partisinden ayrılmıştı.
ÇOCUK KATİLİNİ ÖVENLE KAZANACAĞIMA...
Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağını söyleyen Ağıralioğlu, "Millet tercihiyle baş başa kalamamış, tercih sıkışmıştır. Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim" demişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kamu işçisi kimler, hangi meslekleri kapsıyor? Belediye şirket işçileri kamu işçisi mi? TYP, sözleşmeli öğretmen, uzman çavuş...
- Emekli ve memur zam takvimi belli oldu! Maaşları kökten etkileyecek! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...
- 700 bin kamu işçisi zam oranı belli oldu mu, ne kadar? 4D'li işçilerin Ocak ve Mart maaş farkları ne zaman yatacak? Kamu Çerçeve Protokolü...
- EYT bayram ikramiye takvimi netleşti! 9 Mayıs EYT emekli bayram ikramiyesi yattı mı? EYT tahsis numarasına göre maaş ve ikramiye günleri
- Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı? ASHB Mayıs ayı sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatacak?
- 700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! %45 ek zam - %15 Refah payı + 12.500 TL maaş! Nihai zam ve maaş tablosu! Kamu işçileri, emekli, memur...
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Açık Lise 2. sınav sonuçları ne zaman belli olur?
- 47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay eski halini unutturdu! Açlık kuralını uygulayan Nurgül eridikçe eridi! Meğer zayıflama sırrı buymuş...
- TRABZON SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri oy oranları!
- SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır? Sandık başkanı, üyeler, temsilciler...Sandık görevlisi sorgulama!
- Asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ara zammı ne zaman yapılacak 2023?
- MALATYA 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi Malatya hangi parti, yüzde kaç oy aldı?