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Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini bozdu! İYİ Parti'ye Kandil tepkisi | Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa hemen parti kurabilirim

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.05.2023
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Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini bozdu! İYİ Parti’ye Kandil tepkisi | Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa hemen parti kurabilirim

HDP'nin Türk siyasetine parmak sallayan, tehdit eden bir yapı haline getirilmesine tepki göstererek İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu uzun bir aranın ardından ilk kez konuştu. 7'li koalisyon masasının PKK destekli adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan ve İYİ Parti'nin sessizliğine isyan eden Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun kazanması Türkiye'yi sıkıştıracağına ve erken seçimin kaçınılmaz olduğuna işaret ederken, "Hemen parti kurabilirim" dedi.

Geçtiğimiz ay Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir dayatma ile İYİ Parti'ye rağmen aday yapılmasına, kendilerine edilen küfürlere ve HDP'nin masayı adeta esir almasına tepki göstererek istifa eden Yavuz Ağıralioğlu çok önemli açıklamalarda bulundu. Hürriyet'ten Hande Fırat, uzun zamandır sessizliğini koruyan Yavuz Ağıralioğlu'nun yol haritasına dair açıklamalarını aktardı.

Ağıralioğlu "İktidarı değiştirmek uğruna çocuklarımızın katillerinden medet umuyorlar" dedi.

İşte İYİ Parti'deki büyük kopuşlardan biri olarak kayıtlara geçen Ağıralioğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

KEMAL BEY SİYASETİ SIKIŞTIRIR, ERKEN SEÇİM KAÇINILMAZ OLUR

Kemal Bey kazanırsa, bu kazancın siyaset kulvarını sıkıştıracağını düşünüyorum. O yüzden bir sonraki seçim erkene alınmak zorunda kalacaktır. Kemal Bey kazanırsa hemen parti kurmak zorunda kalabilirim.

ÇOCUK KATİLLERİYLE İŞBİRLİĞİ UTANÇ VERİCİ!

İktidar değişikliği yapmak isteyenlerin, çocuklarımızın katillerinden medet ummaları utanç vericidir.

MUHALEFET YOKSUNLUĞU DA UTANÇ VERİCİ

Memleketin tamamını sarıp sarmalayacak bir muhalefet yoksulluğu utanç vericidir.

KANDİL KONUŞUYOR, İYİ PARTİ SESSİZ!

Bakın, Kandil'den açıklama geliyor: Faşizme karşı omuz omuza... İYİ Parti'den bekliyorum ki bir şeyler desinler. 'Çatışmasızlık' ilan etmiş PKK. Neymiş? Sürece zeval gelmesinmiş... Süreç dedikleri şey de Kemal Bey'in adaylığı... Bunlar oturdu, konuştu belli ki…

HDP KEMAL BEY'DEN DEVLET İSTİYOR

HDP, Türk demokrasisinin şantajcısı haline geldi. Herkese şantaj yapar oldu. (…)Kemal Bey'den devlet istiyorlar. Kendi devletlerine teminat istiyorlar.

TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİ PKK İLE AYNI DÜZLEME OTURTTUNUZ

CHP'yi gördüğüm gibi itham ettim. Üç günde bize 50 yıllık küfrettiniz. Türk milliyetçilerini PKK ile aynı düzleme oturttunuz.

İSTİFA SÜRECİNDE İYİ PARTİ'DE ADETA DEPREM YAŞANDI

Yavuz Ağıralioğlu istifa ettiği dönemde de çarpıcı ifadeler kullanarak sert bir açıklama ile partisinden ayrılmıştı.

ÇOCUK KATİLİNİ ÖVENLE KAZANACAĞIMA...

Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağını söyleyen Ağıralioğlu, "Millet tercihiyle baş başa kalamamış, tercih sıkışmıştır. Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim" demişti.

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