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Bebek katili Öcalan'a "Apo Bey!" 7'li koalisyonun sözde milliyetçisi Mansur Yavaş'tan büyük skandal

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2023 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023
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Bebek katili Öcalan’a Apo Bey! 7’li koalisyonun sözde milliyetçisi Mansur Yavaş’tan büyük skandal

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birine doğru ilerlerken HDPKK'nın destek verdiği aday Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarla Kandil'e selam çakmaya devam ediyor. Bu durum koalisyonun tabanındaki bazı milliyetçi vatandaşları rahatsız ederken ittifaktaki sözde milliyetçi Meral Akşener ve Mansur Yavaş olanlar karşısında üç maymunu oynamayı sürdürüyor. Bu gelişmeler yaşanırken Mansur Yavaş bu akşam katıldığı canlı yayında bebek katili ve teröristbaşı Abdullah Öcalan için "Apo Bey" tanımlamasını yaparak sosyal medyada büyük tepki topladı.

Seçimlere çok az bir süre kalırken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu isminin açıklanmasının ardından koşa koşa HDP'yi ziyarete gitti.

BAY KEMAL KANDİL'E SELAM ÇAKMAYA DEVAM EDİYOR

Kılıçdaroğlu yapılan görüşme sonrası basın toplantısında HDP'nin verdiği emir listesini kameralar karşısında okurken Kandil'e selam çaktı.

Kılıçdaroğlu'nun "HDP ile bazı konularda birlikte hareket edeceğiz" ifadelerinin ardından Kandil'den ve HDP'den Kılıçdaroğlu'na yönelik üst üste destek açıklamaları gelirken CHP'li isimler de özerklik ve Demirtaş'a özgürlük vaadlerinde bulundu.

"BİZE DESTEK VERİYORLAR BİZ DE BU MEMNUNDA MEMNUNUZ"

Bu gelişmeler yaşanırken HDP Kılıçdaroğlu'na yönelik resmi destek açıklaması yaparken, Bay Kemal katıldığı canlı yayında "Bize destek veriyorlar, biz bu destekten memnunuz." ifadelerini kullanarak adeta HDPKK'ya teşekkür etti.

AKŞENER VE YAVAŞ MİTİNGİNDE HDP FLAMALARI

Bu olay sonrası ittifakın içinde her alan sözde milliyetçi İYİ Parti ve Mansur Yavaş'tan en ufak bir tepki gelmezken, Akşener'in ve Yavaş'ın özellikle doğu bölgesinde yaptığı bazı mitinglerdeki HDP flamalarının olması dikkat çekmişti.

CANLI YAYINDA BÜYÜK SKANDAL

Koalisyonun sözde milliyetçi ismi olarak ön plana çıkan Mansur Yavaş katıldığı canlı yayında büyük bir skandala imza attı.

BEBEK KATİLİNE "APO BEY" DEDİ

HDP'nin yöneticileri arasında Kandil'le bağlantılı olanların bulunduğunu kabul eden Yavaş, HDP'nin oy almak için Öcalan'ı içeriden çıkaracağını söylediğini ifade etti. Yavaş'ın, teröristbaşından bahsederken "Apo Bey" diye hitap etmesi dikkat çekti.

BABACAN DA TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'E "SAYIN" DEMİŞTİ

7'li koalisyon ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da CHP tarafından fonlanan Halk TV'de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yaşanan FETÖ polemiğine değinmişti. Babacan, İnce'yi eleştirirken 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan 251 kahraman vatandaşın katili Fetullah Gülen'e 'Sayın' diye hitap etmişti.

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