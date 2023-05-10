Meral Akşener'den bozuk üslupla çirkin gönderme: Süpürgenin sapı ile başka bir şey...
Seçimlere az bir süre kala HDPKK'nın da içinde olduğu yedili koalisyonun sözde milliyetçi partisi İYİ Parti'de Meral Akşener Çanakkale'de vatandaşlarla bir araya geldi. Akşener hiçbir seçime böyle bir dille gidilmediği konusunda eleştiride bulunurken bozuk bir üslupla göndermede bulundu. Akşener "Özellikle kadınlara sesleniyorum. Bu süpürgelerle, sapını söylemiyorum sapı ile başka bir şey..." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Türkiye artık tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru yol alırken 7'li koalisyon için "Kumar masası" ifadelerini kullanmasının ardından saatler sonra masaya geri dönen Meral Akşener Çanakkale'de vatandaşlarla bir araya geldi.
BOZUK ÜSLUPLA ÇİRKİN GÖNDERME
Hiçbir seçime böyle bir dille gidilmediğini söyleyen Akşener, eline aldığı süpürge ile bozuk bir üslupla göndermede bulundu.
Akşener, sahnede konuşma yaptığı sırada eline aldığı süpürgeyi göstererek "Özellikle kadınlara sesleniyorum. Bu süpürgelerle, sapını söylemiyorum sapı ile başka bir şey... Ama ucuyla süpüreceğiz." dedi.
"HİÇ BÖYLE BİR PİS, REZİL BİR DİLLE SEÇİME GİTMEDİK"
Sözlerini sürdüren Akşener, kendi bozuk üslübuyla yaptığı söylemlerini görmezden gelerek seçime rezil bir dille gidildiğini söyledi. Akşener, "Ben 30 yıldır aktif politika yapıyorum. Hiç böyle bir pis, rezil bir dille seçime gitmedik." ifadelerini kullandı.
OYLARI ÇOK DÜŞTÜ
Oyları giderek eriyen İYİ Parti'den bunun itirafı gelirken İYİ Partili Aytun Çıray yaptığı açıklamada "Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım." ifadelerini kullanmıştı.
Çıray bu açıklamasının ardından "Çok düştük toparlayamıyoruz" itirafında bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- GÜNGÖREN 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi GÜNGÖREN hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- BAYRAMPAŞA 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi BAYRAMPAŞA hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- SİLİVRİ 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi SİLİVRİ hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- ŞİLE 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi ŞİLE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- EYT ile yeni emeklilik detayları netleşti! İlk müjde geldi, SSK - Bağkur farkında 1261 gün indirim! 9.000 - 5400 gün mühim! Staj ve çıraklık sigortası...
- ADALAR İLÇESİ SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs Pazar 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul ili seçim sonuçları ve oy oranları…
- BEŞİKTAŞ 14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul ili seçim sonuçları açıklandı mı, oy oranları neler?
- BEYKOZ SEÇİM SONUÇLARI! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili 14 Mayıs 2023 |İl il oy oranları! İstanbul ili seçim sonuçları
- BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs Pazar 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul ili seçim sonuçları ve oy oranları…
- SARIYER 14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul ili seçim sonuçları açıklandı mı, oy oranları neler?
- ARDAHAN 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi ARDAHAN hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs Pazar 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul ili seçim sonuçları ve oy oranları…