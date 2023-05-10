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Meral Akşener'den bozuk üslupla çirkin gönderme: Süpürgenin sapı ile başka bir şey...

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Giriş Tarihi: 10.05.2023 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
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Meral Akşener’den bozuk üslupla çirkin gönderme: Süpürgenin sapı ile başka bir şey...

Seçimlere az bir süre kala HDPKK'nın da içinde olduğu yedili koalisyonun sözde milliyetçi partisi İYİ Parti'de Meral Akşener Çanakkale'de vatandaşlarla bir araya geldi. Akşener hiçbir seçime böyle bir dille gidilmediği konusunda eleştiride bulunurken bozuk bir üslupla göndermede bulundu. Akşener "Özellikle kadınlara sesleniyorum. Bu süpürgelerle, sapını söylemiyorum sapı ile başka bir şey..." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Türkiye artık tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru yol alırken 7'li koalisyon için "Kumar masası" ifadelerini kullanmasının ardından saatler sonra masaya geri dönen Meral Akşener Çanakkale'de vatandaşlarla bir araya geldi.

BOZUK ÜSLUPLA ÇİRKİN GÖNDERME

Hiçbir seçime böyle bir dille gidilmediğini söyleyen Akşener, eline aldığı süpürge ile bozuk bir üslupla göndermede bulundu.

Akşener, sahnede konuşma yaptığı sırada eline aldığı süpürgeyi göstererek "Özellikle kadınlara sesleniyorum. Bu süpürgelerle, sapını söylemiyorum sapı ile başka bir şey... Ama ucuyla süpüreceğiz." dedi.

"HİÇ BÖYLE BİR PİS, REZİL BİR DİLLE SEÇİME GİTMEDİK"

Sözlerini sürdüren Akşener, kendi bozuk üslübuyla yaptığı söylemlerini görmezden gelerek seçime rezil bir dille gidildiğini söyledi. Akşener, "Ben 30 yıldır aktif politika yapıyorum. Hiç böyle bir pis, rezil bir dille seçime gitmedik." ifadelerini kullandı.

OYLARI ÇOK DÜŞTÜ

Oyları giderek eriyen İYİ Parti'den bunun itirafı gelirken İYİ Partili Aytun Çıray yaptığı açıklamada "Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Çıray bu açıklamasının ardından "Çok düştük toparlayamıyoruz" itirafında bulundu.

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