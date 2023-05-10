Meral Akşener’den bozuk üslupla çirkin gönderme: Süpürgenin sapı ile başka bir şey...

BOZUK ÜSLUPLA ÇİRKİN GÖNDERME

Hiçbir seçime böyle bir dille gidilmediğini söyleyen Akşener, eline aldığı süpürge ile bozuk bir üslupla göndermede bulundu.

Akşener, sahnede konuşma yaptığı sırada eline aldığı süpürgeyi göstererek "Özellikle kadınlara sesleniyorum. Bu süpürgelerle, sapını söylemiyorum sapı ile başka bir şey... Ama ucuyla süpüreceğiz." dedi.