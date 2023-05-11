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Kurtlar Vadisi müziklerinde imzası bulunan sanatçı Özer Özel Başkan Erdoğan'a desteğini duyurdu! Büyük linçe maruz kaldı

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Giriş Tarihi: 11.05.2023 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023
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Kurtlar Vadisi müziklerinde imzası bulunan sanatçı Özer Özel Başkan Erdoğan’a desteğini duyurdu! Büyük linçe maruz kaldı

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandığa gidiyor. Cumhur İttifakı’nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile 7’li koalisyonda HDPKK’nın desteği ile seçime giren Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanacak olan tarihi seçimde sanatçılardan yerli ve milli duruş sergileyen milletin adımı Başkan Erdoğan’a destek çığ gibi büyüyor. O isimlerden biri klasik Türk müziği ve halk müziği sanatçısı Özer Özel, sosyal medyadan Başkan Erdoğan’a desteğini net bir dille ifade etti. Ancak Kurtlar Vadisi’nin dizi müziklerinde de imzası bulunan Özel, sosyal medya paylaşımları nedeniyle alçak ifadelerle linçe maruz kaldı. İşte haberin detaylar…

Sakarya'nın Sapanca ilçesi doğumlu Türk müziği ve halk müziği sanatçısı Özer Özel, sosyal medyadan yaptığı peş peşe paylaşımlarla 14 Mayıs seçimlerinde desteğini Başkan Erdoğan'a yönelik açıkladı.

USTA SANATÇIYA LİNÇ

Bu açıklamaları sonrası Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevliliğini de yürüten Özel'e yönelik Twitter'da büyük bir linç kampanyası başlatıldı.

"SIRTLANLAR PUSUDA! FIRSAT VERMEMELİYİZ! BAŞKAN ERDOĞAN YENİDEN SEÇİLMELİ"

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nin dizi müziklerinde de imzası bulunan ve sayısız Türk şarkılarına hayat veren usta sanatçı Özel, sosyal medya paylaşımlarında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tekrar başkanımız olmalı. Çünkü pusuda bekleyen sırtlanlara fırsat vermemeliyiz. Devletimin elden gitmesine seyirci mi kalacağım? Başkanımız Erdoğan tekrar başkanımız olmalı. Çünkü sırtlanlar azıttılar." dedi.

"OMURGALI SANATÇI OL!"

Bir başka mesajında Özel, "San'atçıya san'atın her türüne bu kadar imkan sağlamış, bir çok ok sanatçımızı onore etmiş Başkanımız Recep Tayyib Erdoğan'a destek vermeyen muhalefetten korkan servetine servet katmış sanatçılarımızı kınıyorum. Eften-püften-çöpten geri dönüşüm demir olma. Omurgalı sanatçı ol!" ifadelerine yer verdi.

ÖZEL'DEN SOSYAL MEDYDAKİ "RECEP" VE "RECEB" POLEMİĞİNE SERT TEPKİ

Başkan Erdoğan'a yönelik destek mesajlarında Özel'in "Receb Tayyib Erdoğan" ifadelerini kullanması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Ancak bu hususa öğretim görevlisi kimliği ile son noktayı koyan Özer Özel şu paylaşımlarda bulundu:

"Mevzuu bahis sadık olmak değil kadrini kıymetini bilmek. Yiğide hakkını vermek. Bu kadar gecesini gündüzüne katıp ülkesi ve milleti için çalışıp yüzlerce eserin vücuda gelmesine vesile olmuş. Başkanımız Recep Tayyib Erdoğan tekrar başkanımız olmalı. Bu memleket mes'elesidir. Arkadaşımız Recep yazamadığımı söylüyor...

HERKESE cevaPPPPP DEĞİL cevaBBBBB olsun yetiştiremem araştır! Şimdi de cevap yerine yanıt kullanmalıydınız derler. BUNU BİLDİĞİM İÇİN hocayım. ZAVALLICIKLAR MAALESEF TÜRKÇEMİZ sizin elinde kuşa döndü. RECEB TAYYİB ERDOĞAN.

"ERDOĞAN TEKRAR BAŞKANIMIZ OLACAK İNŞAALLAH"

Receb Tayyib Erdoğan tekrar başkanımız olacak inşaallah el azim. Bana recep yazamadığımı söyleyen edeBBBsiz kardeşime yorulmasın diye! Artık öğrendiğine göre saygı da duyarsın artık. Okurken doğru okuyun diye RECEB DİYE DOĞRUSUNU YAZIYORUM KAPİŞ, CAPERE ayrıca çamaşır makinesinin içinde dönen hazneye TAMBUR denir. Türk müziğinde kullanılan telli çalgının adı TANBUR dur. Fransızca da ise vurmalı çalgı anlamında kullanılır. Onun adı da "tambour"dur. Şimdi gelelim asıl mühim konuya. Şimdi gelelim asıl mevzuya deminki ders için özür diliyorum. Cumhurbaşkanımız Receb Tayyib Erdoğan tekrar başkanımız olmalı. Çünkü pusuda bekleyen sırtlanlara fırsat vermemeliyiz."

Ayrıca Özel, "Made in Turkey değil artık Made in Türkiye bu değişimi RTE gerçekleştirdi." notlarını düştü.

REİS İLE YAN YANA FOTOĞRAF!

Bir diğer paylaşımda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile 9 Kasım 1996'da yan yana yer aldığı fotoğrafını da paylaşarak, "Birileri daha doğmamışken…" mesajını verdi.

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