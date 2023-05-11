Kurtlar Vadisi müziklerinde imzası bulunan sanatçı Özer Özel Başkan Erdoğan’a desteğini duyurdu! Büyük linçe maruz kaldı

"OMURGALI SANATÇI OL!"

Bir başka mesajında Özel, "San'atçıya san'atın her türüne bu kadar imkan sağlamış, bir çok ok sanatçımızı onore etmiş Başkanımız Recep Tayyib Erdoğan'a destek vermeyen muhalefetten korkan servetine servet katmış sanatçılarımızı kınıyorum. Eften-püften-çöpten geri dönüşüm demir olma. Omurgalı sanatçı ol!" ifadelerine yer verdi.

ÖZEL'DEN SOSYAL MEDYDAKİ "RECEP" VE "RECEB" POLEMİĞİNE SERT TEPKİ

Başkan Erdoğan'a yönelik destek mesajlarında Özel'in "Receb Tayyib Erdoğan" ifadelerini kullanması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Ancak bu hususa öğretim görevlisi kimliği ile son noktayı koyan Özer Özel şu paylaşımlarda bulundu:

"Mevzuu bahis sadık olmak değil kadrini kıymetini bilmek. Yiğide hakkını vermek. Bu kadar gecesini gündüzüne katıp ülkesi ve milleti için çalışıp yüzlerce eserin vücuda gelmesine vesile olmuş. Başkanımız Recep Tayyib Erdoğan tekrar başkanımız olmalı. Bu memleket mes'elesidir. Arkadaşımız Recep yazamadığımı söylüyor...