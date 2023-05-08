Mansur Yavaş’ın katıldığı mitingde HDP flamaları! Sözde milliyetçi Akşener ve Yavaş üç maymunu oynamaya devam ediyor

Hatta Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği mitinge giden HDPKK'lıların "Dişe diş, kana kan! Seninleyiz Öcalan" sloganları atması büyük tepki toplamıştı.

AKŞENER VE YAVAŞ'IN MİTİNGİNDE HDP FLAMALARI

Diğer yandan ittifakın sözde milliyetçi isimleri Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın düzenlediği mitinglerde de durum farksız değil.

Daha önce Akşener'in düzenlediği mitingde HDP flamaları görülürken bugün ise Adana'da konuşma yapan Mansur Yavaş'ın olduğu alandaki HDP flamaları dikkat çekti.