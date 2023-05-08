08 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Mansur Yavaş'ın katıldığı mitingde HDP flamaları! Sözde milliyetçi Akşener ve Yavaş üç maymunu oynamaya devam ediyor

Mansur Yavaş'ın katıldığı mitingde HDP flamaları! Sözde milliyetçi Akşener ve Yavaş üç maymunu oynamaya devam ediyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.05.2023 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
ABONE OL
Mansur Yavaş’ın katıldığı mitingde HDP flamaları! Sözde milliyetçi Akşener ve Yavaş üç maymunu oynamaya devam ediyor

Seçimler için son haftaya girilirken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcılarının mitinglerinde HDP flamaları sallanmaya devam ediyor. Koalisyonun sözde milliyetçileri Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın Adana'da katıldığı mitingde HDP flamaları görülürken Akşener ve Yavaş'ın bu duruma tepki göstermemesi tepki çekti. İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru son haftaya girerken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu isminin açıklanmasının ardından apar topar HDP'yi ziyarete koşmuştu.

"HDP İLE BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ"

Bu ziyaret sonrasında eline emir listesi tutuşturulan Kemal Kılıçdaroğlu HDPKK'lı isimlerle düzenlenen basın toplantısında HDP ile bazı konularda birlikte hareket edeceklerinin sinyalini verdi.

ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK VE ÖZERKLİK VAADİ

Bu gelişme sonrası Kandil'den Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklamaları yağarken, CHP'li isimlerin "Öcalan'a özgürlük ve özerklik" vaatleri HDPKK'lılar iştahını daha da kabarttı.

Bu gelişmeler sonrası Kılıçdaroğlu ve yardımcılarının düzenlediği mitinglerde "Demirtaş'a özgürlük" sloganları atılırken HDP flamalarının da olması dikkat çekti.

Hatta Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği mitinge giden HDPKK'lıların "Dişe diş, kana kan! Seninleyiz Öcalan" sloganları atması büyük tepki toplamıştı.

AKŞENER VE YAVAŞ'IN MİTİNGİNDE HDP FLAMALARI

Diğer yandan ittifakın sözde milliyetçi isimleri Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın düzenlediği mitinglerde de durum farksız değil.

Daha önce Akşener'in düzenlediği mitingde HDP flamaları görülürken bugün ise Adana'da konuşma yapan Mansur Yavaş'ın olduğu alandaki HDP flamaları dikkat çekti.

Mansur Yavaş’ın katıldığı mitingde HDP flamaları MANSUR YAVAŞ'IN KATILDIĞI MİTİNGDE HDP FLAMALARI

Buldan 14 Mayıs’ı işaret etti: Hepsi serbest kalacak
HDP’den Cumhur İttifakı’na haince saldırı!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA