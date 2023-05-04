Meral Akşener'in "Mithat Hoca" dediği HDPKK'lı Mithat Sancar: Zindanlardaki yoldaşlarımızı serbest bırakacağız

HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA RESMİ DESTEK

Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'li isimlerin "Öcalan'a özgürlük ve özerklik" vaatleri sonrasında HDP'den Kılıçdaroğlu'na yönelik resmi destek açıklaması da gelirken HDP'li Mithat Sancar yaptığı açıklamayla bu desteği duyurdu.