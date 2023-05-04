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Meral Akşener'in "Mithat Hoca" dediği HDPKK'lı Mithat Sancar: Zindanlardaki yoldaşlarımızı serbest bırakacağız

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2023 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
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Meral Akşener’in Mithat Hoca dediği HDPKK’lı Mithat Sancar: Zindanlardaki yoldaşlarımızı serbest bırakacağız

Yedili koalisyonun içinde yer alan Meral Akşener'in "Mithat Hoca" ifadeleriyle saygı gösterdiği HDP'li Mithat Sancar yaptığı açıklamada "Zindanlardaki yoldaşlarımızı serbest bırakacağız. Kayyum atanan belediyeleri geri alacağız. AKP-MHP İttifakını mutlaka göndereceğiz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Türkiye adım adım 2023 seçimlerine doğru yol alırken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu HDPKK'ya verdiği vaatlerle Kandil'e selam çaktı.

HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA RESMİ DESTEK

Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'li isimlerin "Öcalan'a özgürlük ve özerklik" vaatleri sonrasında HDP'den Kılıçdaroğlu'na yönelik resmi destek açıklaması da gelirken HDP'li Mithat Sancar yaptığı açıklamayla bu desteği duyurdu.

İMAMOĞLU MİTİNGİNDE "SELO'YA ÖZGÜRLÜK" SLOGANLARI

Bu gelişme sonrası CHP'nin özellikle doğu illerinde yaptığı mitinglerde HDP bayrakları dikkat çekerken, İmamoğlu'nun katıldığı mitingte "Selo'ya özgürlük" sloganları atılırken İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun zafer işareti yapması da bu ortaklığı gözler önüne serdi.

ÖCALAN SLOGANLARI

Daha sonra Kılıçdaroğlu'nun mitingine yürüyerek giden HDPKK'lılar Öcalan'ı öven sloganlar attı.

ÜÇ MAYMUNU OYNAMA OSCAR ÖDÜLÜ AKŞENER ALACAK

Koalisyonda bu gelişmeler yaşanırken sözde milliyetçiliğiyle tanınan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener üç maymunu oynarken İYİ Parti'den en ufak bir tepki geldi.

MİTHAT HOCANA İYİ BAK AKŞENER

Diğer yandan Meral Akşener'in "Mithat Hoca" dediği HDP'li Mithat Sancar "AKP-MHP İttifakını mutlaka göndereceğiz. Kayyum atanan belediyeleri geri alacağız. Zindanlardaki yoldaşlarımızı serbest bırakacağız. Figen Yüksekdağ, Demirtaş, Gülten Kışanak, hepsiyle özgür günlerde buluşacağız. O günler yakındır." ifadeleriyle Öcalan'ın hapisten çıkacağı imasında bulundu.

Zindanlardaki yoldaşlarımızı serbest bırakacağız "ZİNDANLARDAKİ YOLDAŞLARIMIZI SERBEST BIRAKACAĞIZ"

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