Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinginde "Öcalan" sloganları! Neredesin sözde milliyetçi Akşener?

İYİ PARTİ MİTİNGİNDE HDP BAYRAKLARI

Akşener, "İzmir'deyiz..." diyerek miting anının görüntüsünü de takipçileriyle paylaştı. Ancak görüntüde bazı bayraklar ve pankartlar dikkatten kaçmadı. Akşener konuşurken alanda HDP bayrakları da vardı ve Akşener'in paylaştığı bu videoda da HDP bayrağı görülüyordu. Sosyal medyada Akşener'i eleştiren bazı sosyal medya kullancıları ise "HDP ile yan yana olmayacağız" diyen Akşener'e miting alanında HDP'lilerin olduğu ve bayrak salladıkları hatırlatıldı ve tepki gösterildi.