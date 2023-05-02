Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinginde "Öcalan" sloganları! Neredesin sözde milliyetçi Akşener?
Seçimlere artık kısa bir süre kalırken Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu Van'da bir miting düzenledi. HDP ve PKK'nın da Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu'nun mitinginde Selahattin Demirtaş'a özgürlük sloganları atılırken, miting alanındaki HDP bayrakları da dikkat çekti. Bunların yanında Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu miting alanını zafer işaretiyle selamladı. Bu skandallar sonrası yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun mitingde yer alan HDP'lilerin "Dişe diş, kana kan seninleyiz Öcalan" sloganı attığı anlar sosyal medyaya yansıdı. Gün içinde yaşanan bu CHP-HDP aşkına yönelik 7'li koalisyonun 'sözde' milliyetçi partisi İYİ Parti'den tek bir açıklama gelmedi. Vatandaşlar HDP'yi PKK ile aynı yerde konumlandırdığını söyleyen Akşener'in bu duruma sessiz kalmasına yoğun tepki gösterdi. İşte detaylar...
HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'da katıldığı mitingde PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin flamalarının olması dikkat çekti.
SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİLER
Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda serbest bırakılacağını defalarca vadettiği Demirtaş lehine de sloganlar atıldı. Meydanı dolduran yüzlerce HDPKK yandaşı elinde onlarca kişinin kanı bulunan tutuklu HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük istedi.
İMAMOĞLU SESSİZCE GEÇİŞTİRDİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuştuğu sırada hep bir ağızdan "Selo'ya özgürlük" sloganları atılırken, İmamoğlu'nun o anlarda sessiz kalması ise dikkat çekti.
DİLEK İMAMOĞLU'NDAN ZAFER İŞARETİ
İmamoğlu çifti Van'da CHP ve HDP bayraklarıyla dolu alanı selamlarken Dilek İmamoğlu, alandakileri zafer işareti yaparak selamladı.
HDP'LİLER ÖCALAN SLOGANLARI
Bu gelişmeler yaşanırken düzenlenen mitinge ilişkin büyük bir skandal daha ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde HDP'liler tarafından "Dişe diş, kana kan, seninleyiz Öcalan" sloganı atıldı.
AKŞENER ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR
Bu skandallar yaşanırken yedili koalisyonda yer alan sözde milliyetçi İYİ Parti'den konuya ilişkin en ufak bir açıklama yapılmazken, Meral Akşener'in üç maymunu oynaması da dikkatlerden kaçmadı.
HANİ HDP İLE PKK'YI YANYANA KONUMLANDIRIYORDUN?
Akşener geçmişte "HDP'yi PKK terör örgütünün yanına konumlandırıyorum" açıklamasını yapmasına rağmen HDPKK'nın masada yer almasına ses çıkarmaması ile tepki çekmişti.
Aynı Akşener HDP'nin masaya getirilemeyeceğini de ifade ederken HDP'nin Kılıçdaroğlu'na olan desteğini görmezden gelmişti.
"PKK İLE İYİ PARTİ AYNI YERDE"
Terör örgütü elebaşı Sabri Ok, örgütün medya organına yaptığı açıklamada, PKK ile İYİ Parti'nin aynı yerde olduğunu ifade etti. PKK elebaşı, "PKK, İyi Parti aynı yerde. Biz faşizme karşıyız. Onlar da şu an karşıyız diyorlar. Eğer böyle katıksız faşist olmasaydılar herkes böyle bir tutum sergilemezdi. AKP-MHP faşizmi bu düzeydedir." ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİ MİTİNGİNDE HDP BAYRAKLARI
Akşener, "İzmir'deyiz..." diyerek miting anının görüntüsünü de takipçileriyle paylaştı. Ancak görüntüde bazı bayraklar ve pankartlar dikkatten kaçmadı. Akşener konuşurken alanda HDP bayrakları da vardı ve Akşener'in paylaştığı bu videoda da HDP bayrağı görülüyordu. Sosyal medyada Akşener'i eleştiren bazı sosyal medya kullancıları ise "HDP ile yan yana olmayacağız" diyen Akşener'e miting alanında HDP'lilerin olduğu ve bayrak salladıkları hatırlatıldı ve tepki gösterildi.
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