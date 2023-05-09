Kobani olaylarında çocuklarını kaybeden aileler konuştu: Oy verirken çocuklarımızın nasıl öldürüldüğünü düşünün

"HEPSİ AYNI YERE HİZMET EDİYOR"

Hayatını kaybeden Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz ise, şuan Millet İttifakı'nda yer alanların tüm partilerin masayı kuran bir noktaya hizmet ettiğini belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacağım diyor, ama çocuklarımızın ölümünden sorumlu olanları serbest bırakacağım vadinde bulunuyor.



Bunu Kürtlerin oyunu alıp makam sahibi olmak uğruna yaparken bizim gibi evlat acısı çekenlerin yüzüne nasıl bakacak. Nasıl, 'ben tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacağım' diyor. Her açıklaması bizi bir kez daha yakıyor. Onun her açıklaması hem evlatlarımızı hem de bizleri yeniden bir kez daha öldürüyor" dedi.