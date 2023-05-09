Kobani olaylarında çocuklarını kaybeden aileler konuştu: Oy verirken çocuklarımızın nasıl öldürüldüğünü düşünün
Diyarbakır’da yaklaşık 9 yıl önce terör örgütü mensuplarınca Kobani bahanesiyle bölgede başlatılan ve 3 gün süren olaylar sırasında kurban eti dağıtırken linç edilip öldürülen Yasin Börü ve arkadaşlarının aileleri 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçim öncesi konuştu. Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakacağını söyleyen 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren aileler, seçmene seslenerek, “Oy verirken çocuklarımızın nasıl öldürüldüğünü düşünün” dedi.
HDP Merkez Yürütme Kurulu ve HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 6 Ekim 2014'te yaptığı açıklamanın ardından, terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından Kobani bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde 6-8 Ekim tarihlerinde barikatlar kurulup yollar kesildi.
Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı'nda et dağıtmak isteyen Yasin Börü ile arkadaşları Hasan Gökguz, Ahmet Dakak ve Riyat Güneş terör örgütü mensupları tarafından silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırısıyla öldürdü.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin desteğine karşılık Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağı yönündeki açıklamalarına Kobani olaylarında çocuklarını kaybeden aileler tepki gösterdi.
YÜREĞİ YANAN AİLELER KONUŞTU
Kobani olayları sırasında daha 16 yaşındayken kurban eti dağıttığı sırada terör örgütü mensuplarınca linç edilip öldürülen Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü, "Cumhurbaşkanlığı'na adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ben gelirsem Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağım diyor.
Cumhurbaşkanı adayı bir kişi 51 insanın ölümüne neden olan birini serbest bırakacağım sözlerine sarf eder. Kürtlerin oyunu almak için bunu yaparken, HDP ile birlikte hareket etmesi ciğerimizi yakıyor.
Benim tüm annelerden ve babalardan tek isteğim var; sandığa giderken Yasin ve arkadaşlarının nasıl şehit edildiğini gözlerinin önüne getirip öyle oy kullansınlar" ifadelerini kullandı.
"HEPSİ AYNI YERE HİZMET EDİYOR"
Hayatını kaybeden Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz ise, şuan Millet İttifakı'nda yer alanların tüm partilerin masayı kuran bir noktaya hizmet ettiğini belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacağım diyor, ama çocuklarımızın ölümünden sorumlu olanları serbest bırakacağım vadinde bulunuyor.
Bunu Kürtlerin oyunu alıp makam sahibi olmak uğruna yaparken bizim gibi evlat acısı çekenlerin yüzüne nasıl bakacak. Nasıl, 'ben tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacağım' diyor. Her açıklaması bizi bir kez daha yakıyor. Onun her açıklaması hem evlatlarımızı hem de bizleri yeniden bir kez daha öldürüyor" dedi.
"DEMİRTAŞ, KILIÇDAROĞLU'NUN SONUNU GETİRECEK"
Kurban eti dağıtımı sırasında arkadaşlarıyla birlikte öldürülen Ahmet Dakak'ın babası Öztekin Dakak da, Kemal Kılıçdaroğlu seçimlere bölgeden destek almak için HDP ve Demirtaş hayranlığı yaparak gittiğini ifade ederek, "Hiçbir suçu olmayan çocuklarımızı o gün hunharca öldürüldü.
Biz 9 yıldır bunun acısını çekerken, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmak için HDP güzellemesi yapıyor. Çocuklarımızın ölümünden sorumlu olanlardan biri olan Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun da siyasi hayatının sonunu getirecektir" diye konuştu.
Riyat Güneş'in babası Öztekin Güneş de, Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP'nin söylemlerinin aynı olduğunu belirterek, "İnsanlar yıllarca yaşadığımız kötü günleri gözlerinin önüne getirip öyle sandığa gitsin. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP gelirse bölge başta olmak üzere Türkiye eski günlerine geri döner" ifadelerini kullandı.
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