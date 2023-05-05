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Haberler Galeri HDP ile ittifak yapan Kılıçdaroğlu'na şehit yakınlarından tepki: Nasıl kirli bir ittifaktır bu

HDP ile ittifak yapan Kılıçdaroğlu'na şehit yakınlarından tepki: Nasıl kirli bir ittifaktır bu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve 6'lı koalisyonun HDP ile ittifak yapması ve HDP'li vekillerin 14 Mayıs sonrası terör suçundan cezaevinde olanları serbest bırakacaklarını söylemlerine şehit yakınlarının tepkileri sürüyor. Şehit Osmangazi Çetingöz'ün babası Kerim Çetingöz: "Nasıl kirli bir ittifaktır bu. Teröristleri serbest bırakacaklarını söylüyorlar. Böyle bir vaat olabilir mi" dedi.

Giriş Tarihi: 05.05.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 09:11
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HDP ile ittifak yapan Kılıçdaroğlu’na şehit yakınlarından tepki: Nasıl kirli bir ittifaktır bu

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmaması ve 14 Mayıs seçimlerinde 6'lı koalisyonu destekleyeceklerini açıklamaları, HDP'li Pervin Buldan'ın "Arkadaşlarımız serbest bırakılacak" sözlerine tepkiler sürüyor.

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HDP ile ittifak yapan Kılıçdaroğlu’na şehit yakınlarından tepki: Nasıl kirli bir ittifaktır bu

Trabzon'un Maçka ilçesinde 16 Mayıs 2017'de devriye görevi yapan jandarma ekibi ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz'ün (24) Kocaeli'de yaşayan ailesi konuştu.

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HDP ile ittifak yapan Kılıçdaroğlu’na şehit yakınlarından tepki: Nasıl kirli bir ittifaktır bu

Baba Kerim Çetingöz, "Nasıl kirli bir ittifaktır bu. Terör suçundan cezaevinde olanları serbest bırakacaklarını söylüyorlar. Böyle bir vaat olabilir mi. Hakim ve savcıları göreve davet ediyorum.

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HDP ile ittifak yapan Kılıçdaroğlu’na şehit yakınlarından tepki: Nasıl kirli bir ittifaktır bu

Bunu söyleyenler hakkında soruşturma başlatsınlar. Dökülen şehit kanları var. Bu ülkeyi bölemeyecekler" dedi.

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HDP ile ittifak yapan Kılıçdaroğlu’na şehit yakınlarından tepki: Nasıl kirli bir ittifaktır bu

ÜLKEMİZİ BÖLDÜRMEYECEĞİZ
Çetingöz, "Önceden bu görüşmeler gizli yapılırdı. Şimdi açık açık aleni bir şekilde yapılıyor. Başta Amerika olmak üzere, diğer dış güçlerin desteğini almışlar. Ortalık yerde konuşuyorlar.