HDP ile ittifak yapan Kılıçdaroğlu'na şehit yakınlarından tepki: Nasıl kirli bir ittifaktır bu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve 6'lı koalisyonun HDP ile ittifak yapması ve HDP'li vekillerin 14 Mayıs sonrası terör suçundan cezaevinde olanları serbest bırakacaklarını söylemlerine şehit yakınlarının tepkileri sürüyor. Şehit Osmangazi Çetingöz'ün babası Kerim Çetingöz: "Nasıl kirli bir ittifaktır bu. Teröristleri serbest bırakacaklarını söylüyorlar. Böyle bir vaat olabilir mi" dedi.

Giriş Tarihi: 05.05.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 09:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL