09 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Hatay'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,4 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Hatay'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,4 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.05.2023
ABONE OL
Hatay’da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,4 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Altınözü ilçesinde sabah saatlerinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Altınözü ilçesinde sabah saatlerinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.05.09 06:52:14 34.9938 37.6808 5.0 -.- 4.5 4.6 Humus (Suriye) - [178.54 km] Altınözü (Hatay) İlksel
2023.05.09 06:46:15 36.2192 36.2158 5.0 -.- 1.9 -.- MANSURLU-(HATAY) İlksel
2023.05.09 06:43:38 36.1547 35.4827 9.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.05.09 06:34:43 37.8737 36.5333 9.6 -.- 1.8 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.09 06:11:30 37.2857 36.7727 5.5 -.- 3.8 3.6 BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.09 05:59:22 36.5942 36.3528 5.2 -.- 1.5 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.05.09 05:51:23 39.2980 25.9302 6.4 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.09 05:39:29 37.8483 36.2052 5.4 -.- 1.8 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.09 05:35:59 37.8630 36.5560 5.0 -.- 2.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.09 05:12:58 39.1110 33.0668 1.9 -.- 2.0 -.- KULU (KONYA) İlksel
2023.05.09 05:00:14 39.1092 33.0683 5.0 -.- 2.0 -.- KULU (KONYA) İlksel
2023.05.09 04:50:02 37.8767 36.5933 7.7 -.- 1.3 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.09 04:44:37 37.8887 29.4645 11.2 -.- 1.1 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2023.05.09 04:44:24 38.1305 36.9825 5.3 -.- 1.9 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.09 04:40:22 37.6297 35.6103 6.5 -.- 2.3 -.- ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.05.09 04:39:24 38.1872 37.8185 13.8 -.- 1.9 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.09 04:27:11 37.8607 36.2833 5.4 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.09 04:26:10 38.4095 37.3373 5.3 -.- 2.2 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA