Hatay'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,4 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Altınözü ilçesinde sabah saatlerinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.05.09 06:52:14 34.9938 37.6808 5.0 -.- 4.5 4.6 Humus (Suriye) - [178.54 km] Altınözü (Hatay) İlksel
2023.05.09 06:46:15 36.2192 36.2158 5.0 -.- 1.9 -.- MANSURLU-(HATAY) İlksel
2023.05.09 06:43:38 36.1547 35.4827 9.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.05.09 06:34:43 37.8737 36.5333 9.6 -.- 1.8 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.09 06:11:30 37.2857 36.7727 5.5 -.- 3.8 3.6 BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.09 05:59:22 36.5942 36.3528 5.2 -.- 1.5 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.05.09 05:51:23 39.2980 25.9302 6.4 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.09 05:39:29 37.8483 36.2052 5.4 -.- 1.8 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.09 05:35:59 37.8630 36.5560 5.0 -.- 2.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.09 05:12:58 39.1110 33.0668 1.9 -.- 2.0 -.- KULU (KONYA) İlksel
2023.05.09 05:00:14 39.1092 33.0683 5.0 -.- 2.0 -.- KULU (KONYA) İlksel
2023.05.09 04:50:02 37.8767 36.5933 7.7 -.- 1.3 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.09 04:44:37 37.8887 29.4645 11.2 -.- 1.1 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2023.05.09 04:44:24 38.1305 36.9825 5.3 -.- 1.9 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.09 04:40:22 37.6297 35.6103 6.5 -.- 2.3 -.- ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.05.09 04:39:24 38.1872 37.8185 13.8 -.- 1.9 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.09 04:27:11 37.8607 36.2833 5.4 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.09 04:26:10 38.4095 37.3373 5.3 -.- 2.2 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
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