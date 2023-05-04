Şehit annesi PKK'nın gölgesine sığınan Kılıçdaroğlu'na isyan etti: Yüreğimize hançer sapladı
15 Temmuz Şehidi Gülşah Güler'in Annesi Emine Güler, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için umudunu HDP'ye bağlayan 6'lı masaya ve Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. 9 seçim kaybeden CHP'nin denize düşen yılana sarılır mantığıyla, yine HDP'ye sarıldığını belirten şehit annesi; "CHP şehit analarının yüreğine hançer sapladı. Kılıçdaroğlu bu kirli ittifakın hesabını nasıl verecek" dedi.
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na FETÖ'cü hainlerin düzenlediği hava saldırısında şehit düşen Komiser Yardımcısı Hataylı Gülşah Güler'in Annesi Emine Güler, HDP ile ittifak yapan 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
CHP ve avanelerinin giderek halktan ve milliyetçilikten uzaklaştığını belirten Şehit Annesi Emine Güler; "bunların ittifakı ihanet ittifakı" dedi.
CHP BİR SEÇİM DAHA KAYBETMEMEK İÇİN HDP'YE SARILDI
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 kez seçim kaybetmenin verdiği psikolojiyle farklı arayışlar içerisine girdiğini belirten Şehit Annesi Emine Güler; "Kemal Kılıçdaroğlu yanlış üzerine yanlış yapıyor."
BUNLAR ŞEHİTLERDEN DE UTANMIYORLAR
Ben bir şehit annesi olarak Kılıçdaroğlu'na hakkımı helal etmediğini belirten Emine Güler; "Bunlar şehitlerden de utanmıyorlar.
Benim yavrum 15 Temmuz gecesi neden şehit düştü. Güneydoğu da askerimiz neden şehit düştü? Siyasi menfaati için şehitleri, şehit ailelerini ve gazileri hiçe saydılar.
Tabiri caizse freni patlamış ve kontrolden çıkmış kamyon gibi sağa sola çarpıyor. Kılıçdaroğlu bir seçim daha kaybetmemek için HDP ile kol kola girip ittifak yapıyor. Kılıçdaroğlu'na kimlerin sufle verdiği açıkça ortada" dedi.
O yüzden artık CHP ve tayfası bizim için bir anlam ifade etmiyor.
Atalarımız çok güzel söylemiş bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.
CHP'nin arkadaşı HDP olduğuna göre kim olduğu da zaten ortada" diye konuştu.
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