İyi Parti’nin o videosuna şehit ailesi isyan etti: Bu kepazeliğe son verin

"BİZİ ALET ETMESİNLER"

Şehidin annesi Dilber Demir, "Terör örgütü PKK ve HDP ile birlikte hareket eden bir partinin reklam filminde benim çocuğumun görüntüsünün oynamasını istemiyorum. Benim torunum, babasından kalan yastığa yatarak 'Bunu bana babam bırakmış, ben bunda yatıyorum' diyor. Ben artık bizim gibi anne babaların, çocukların canlarının yanmasını istemiyorum. Bizi siyasi olaylarına alet etmesinler" dedi.