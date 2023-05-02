Şehit aileleri PKK’nın gölgesine sığınan Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü: Teröristlerle beraber olan nasıl cumhurbaşkanlığı yapar?

Anne Güngör, "Kılıçdaroğlu sırf seçimi kazanmak için her ortaklığı yapar. Teröristlerle beraber olan nasıl cumhurbaşkanlığı yapar?

Herkes kendi kazdığı kuyuya düşer. İnşallah kazanamazlar. Cumhurbaşkanlığı bir kişiye yakışır, o da Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.