Yedili koalisyonda bakanlık savaşları! Akşener küçük ortaklara "size yok" dedi! Ali Babacan'a da kapıyı kapattı
Seçime çok az bir süre kalırken yedili koalisyonda bakanlık savaşları kaldığı yerden devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, küçük ortaklara verdiği mesajda "Oyunuz kadar konuşun" iması yaparken bakanlık dağılımının CHP ve İYİ Parti arasında olacağını ifade etti. Ayrıca ekonomi yönetimi konusunda "İnşallah ekonomimizi Bilge Yılmaz yönetecek" ifadelerini kullanan Akşener, böylece Ali Babacan'a kapıyı kapattı. İşte detaylar...
Türkiye artık seçimlere adım adım yaklaşırken yedili koalisyonda yaşanan adaylık krizinin ardından bakanlık ve vekiller hakkındaki kriz yaşanan sürece damga vurdu.
BAKANLIK KONUSUNDA YENİ KRİZ
CHP listelerinden FETÖ'cü isimlerin vekil adayı olması tartışma konusu olurken, İYİ Parti ile DEVA Partisi arasında da ekonomi bakanlığı krizi yaşanıyor.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken seçimlere 5 günlük bir zaman dilimi kala yeni bir kriz patlak verdi. Daha önce 'noter ve kumar masası' diyerek masayı terk eden Meral Akşener başrolde idi.
İYİ PARTİ'DEN KÜÇÜK ORTAKLARA 'OYUNUZ KADAR KONUŞUN"
Akşener, 7'li koalisyondaki Bakanlık kavgasını açık ederek küçük ortaklara 'oyunuz kadar konuşun, yerinizi bilin' mesajı verdi.
Bakanlık dağılımlarının kendi logosuyla seçime giren CHP ve İYİ Parti'nin milletvekili sayısına göre olacağını açık açık ilan eden Akşener, "CHP diğer partilerden de bakanlık önerebilir, bizi ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.
Akşener şu ifadeleri kullandı;
Bu devletin 7 tane olmazsa olmaz Bakanlığı vardır. Bunlar he unutuldu gitti. Dışişleri Bakanlığı'nın karşılığı Milli Savunma'dır. İçişleri Bakanlığı'nın karşılığı Adalet Bakanlığı'dır. Maliye Bakanlığı'nın karşılığı Hazine Bakanlığı'dır. Bir de Milli Eğitim Bakanlığı...
İYİ PARTİ VE DEVA ARASINDA 'EKONOMİ YÖNETİMİ' KAVGASI! AKŞENER'DEN BABACAN'A REST
Öte yandan İYİ Parti ve DEVA arasında süregelen 'ekonomi yönetimi' kavgası hala gündemdeki yerini koruyor. DEVA Partililer 'Biz yaparız' derken İYİ Parti Bilge Yılmaz ismini öne çıkarıp Babacan ve ekibine rest çekiyor.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Meral Akşener, "İnşallah ekonomimizi Bilge Yılmaz yönetecek" açıklamasını yaptı. Bu duruma Ali Babacan'ın nasıl tepki vereceği şimdiden merak konusu oldu.
"BİZ KOALİSYONUZ İTİRAFI"
Sözlerinin devamında "Ben 3 koalisyonun içerisinde bulunmuş bir vatandaşım" diyen Akşener, 7'li yıkım ittifakının tam anlamıyla sistemsizlik ve belirsizlik vadeden bir koalisyon olduğunu da kendi ağzıyla açık etti.
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