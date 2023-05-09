Yedili koalisyonda bakanlık savaşları! Akşener küçük ortaklara "size yok" dedi! Ali Babacan'a da kapıyı kapattı

Akşener şu ifadeleri kullandı;



Bu devletin 7 tane olmazsa olmaz Bakanlığı vardır. Bunlar he unutuldu gitti. Dışişleri Bakanlığı'nın karşılığı Milli Savunma'dır. İçişleri Bakanlığı'nın karşılığı Adalet Bakanlığı'dır. Maliye Bakanlığı'nın karşılığı Hazine Bakanlığı'dır. Bir de Milli Eğitim Bakanlığı...



İYİ PARTİ VE DEVA ARASINDA 'EKONOMİ YÖNETİMİ' KAVGASI! AKŞENER'DEN BABACAN'A REST

Öte yandan İYİ Parti ve DEVA arasında süregelen 'ekonomi yönetimi' kavgası hala gündemdeki yerini koruyor. DEVA Partililer 'Biz yaparız' derken İYİ Parti Bilge Yılmaz ismini öne çıkarıp Babacan ve ekibine rest çekiyor.



Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Meral Akşener, "İnşallah ekonomimizi Bilge Yılmaz yönetecek" açıklamasını yaptı. Bu duruma Ali Babacan'ın nasıl tepki vereceği şimdiden merak konusu oldu.