Kandil destekli oyun! Olabilecekleri kimse düşünmek bile istemez
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandığı gibi HDP ile oturduğu kirli pazarlık masası Kandil'deki PKK elebaşlarını dillendirdi. Öyle ki artık çok rahat bir şekilde "Öcalan'a özgürlük" naraları atmaya başladılar. Hal böyle olunca Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye neleri peşkeş çektiği merak edilir oldu. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "Her iktidar kendi kadrosunu kurar ve oyunu oynar. İyi de... Bu oyunun Kandil desteği ile seçilmiş bir cumhurbaşkanı ile oynanması halinde maazallah olabilecekleri kimse düşünmek bile istemez!" dedi.
Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanırken, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK elebaşlarından her gün destek açıklamaları geliyor. Murat Karayılan, Sabri Ok, Bese Hozat, Helin Ümit, Duran Kalkan, Çiğdem Doğu, Mustafa Karasu derken son olarak Cemil Bayık, PKK'nın yayın organı ANF'de Kemal Kılıçdaroğlu ağzıyla konuşup destek açıklamasında bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının hemen ardından HDP ile yapılan kirli pazarlık sonrası Kandil'in peş peşe açıklamalarda bulunması "neyi vaat etti" sorularını akıllara getirdi.
Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bugün köşesinde çok önemli bir konuya dikkat çekti. Müderrisoğlu köşesine "Haydi diyelim ki... Her iktidar kendi kadrosunu kurar ve oyunu oynar. İyi de... Bu oyunun Kandil desteği ile seçilmiş bir cumhurbaşkanı ile oynanması halinde maazallah olabilecekleri kimse düşünmek bile istemez" diye yazdı.
İşte Müderrisoğlu'nun o yazısı:
Biz, Türk milleti "istiklâle aşık", "istikbal için mücadele eden" özgün insanların dünden bugüne harmanlanmış bir özetiyiz. "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir" diyen Atatürk'ün güncel siyasal karşılığının izindeyiz.
Dün, TUSAŞ'ta tarihi bir törendeydik. "İstikbalin Yüzyılı" buluşmasında...
Milli Muharip Uçak KAAN (5. nesil savaş uçağı. Ki isim babası MHP lideri Devlet Bahçeli) HÜRJET, ATAK2 Helikopteri, ANKA3 İHA...
TUSAŞ İcra Kurulu Başkanı Temel Kotil'i ve SSB İsmail Demir'i dinlerken önce 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı rahmetle yad ettik. Kotil ve Demir'in, "öğrenilmiş çaresizlik zincirlerini kıran Türkiye" anlatımını dikkatle not ettik. Ve merhum Özal'dan 40 yıl sonra yerli ve milli savunma sanayini yeniden ayağa kaldıran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın vizyonuna bir kez daha şahit olduk. Yabancıya muhtaç, montaj sanayii ile yetinen Türkiye'den, küresel ligde teknolojik sınıf atlayan ülkemizle, mühendislerimizle gurur duyduk.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi... Tanık olduğumuz manzara, kimleri rahatsız ediyorsa bu, Türk milletinin doğru yolda olduğunun göstergesidir!
Peki, "Harp ve savunma sanayi üzerine kurulu 'istikbal' vurgusundan nereye varmak istiyoruz?"
Elbette, "Türkiye'nin seçimine!"
Kuşkusuz 14 Mayıs, tahmin edemeyeceğimiz kadar çok kombinasyonu, beklentiyi, tepkiyi, mesajı bir araya getirecek. Ama günün sonunda sadeleştirilmiş bir istikameti ve tercihi işaret edecek. "İstikbali!.."
Kararlara etki eden faktörler neler olursa olsun, hepsinin ortak paydasını "Türkiye'mizin aydınlık geleceği ve tam bağımsız Türkiye idealine bağlılık" oluşturacak.
Biliyoruz, zaman değişim-dönüşüm yönünde akıyor. Değişimin kaderi ise "umut" ile "kaos riski" arasındaki kritik farkta düğümleniyor!
Türkiye tecrübesi ile sabittir ki...
Radikal siyasi değişime altlık hazırlayanların derdi millet-memleket değildir. Onlar için, milletin kafasının karıştırılması ve sade vatandaşın siyasi hedeflere ulaşmak üzere manivela olarak kullanılması ana amaçtır. Bu akımın peşinden gideceklerin, tahayyül etmesinde fayda var.
İşletilecek süreç bellidir...
Başlangıçta... Kendinden öncekini suçla! Devamında... Birlikte hareket ettiğin siyasal yoldaşlarını suçla! Ve nihayet, devleti ve kurumlarını hallaç pamuğu gibi at!
Hal böyle olacağı içindir ki...
Ümit diye pazarlanmakta olan model; devr-i sabık yaratmaktan, devleti kilitlemekten, kamu çalışanlarını hedef alıp huzursuz etmekten öteye geçemeyecektir.
Haydi diyelim ki... Her iktidar kendi kadrosunu kurar ve oyunu oynar. İyi de... Bu oyunun Kandil desteği ile seçilmiş bir cumhurbaşkanı ile oynanması halinde maazallah olabilecekleri kimse düşünmek bile istemez!
Buna bir de çok başlılığı, birbirinden farklı partilerin bakanlık bazında kadrolaşmasını, kamu arşivlerinden belge sızdırma, suç icat etme, karşılıklı koz tutma anlayışını da ekleyin... Ne denebilir ki? "Geçmiş olsun!"
Neden?
Çünkü "Türkiye'yi soğan ile Kızılelma arasına sıkıştırmaya çalışan, bunları karşılıklı olarak çarpıştıran zihniyet sorunludur da ondan!"
Tabii ki fiyat istikrarı da olacak, vatandaşın satın alma gücü de korunacak, eş anlı olarak da gurur projeleri hayata geçecek!
Ama nasıl?
Muhakkak ki... Yönetimde istikrar ve vatandaştaki umutla!
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