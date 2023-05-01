Kılıçdaroğlu'nun seçim sloganlarını Cemil Bayık mı yazıyor! PKK'dan bir destek açıklaması daha! Kandil'in gölgesinde adım adım 14 Mayıs hezimetine doğru
Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken 7'li koalisyon PKK'nın desteğiyle halkın karşısına çıkıp oy istiyor. Dağ kadrosunun sözde elebaşları muhalif parti liderlerinden bile daha çok çalışarak Kılıçdaroğlu'na oy çağrısında bulundu. Her gün yeni bir açıklama yapan PKK elebaşları, tam olarak Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle aynı doğrultuda ifadeler kullanıyorlar. PKK'nın yayın organı ANF'ye konuşan PKK elebaşı Cemil Bayık, muhalefete oy isterken, Alevi kartından tutun kuru soğan edebiyatına kadar tamamen 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkan sözlere paralel açıklamalarda bulundu.
Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken Kandil'deki elebaşlarından her gün 7'li koalisyona destek açıklaması geliyor. Murat Karayılan, Sabri Ok, Bese Hozat, Helin Ümit, Duran Kalkan, Mustafa Karasu derken son olarak Cemil Bayık PKK'nın medya organı ANF'ye konuştu.
Bayık, HDP'nin paravan partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteye HDP'ye desteğini şu sözlerle dile getiriyor:
"KENDİNİ PARLAMENTOYA GÜÇLÜ TAŞIRMALI"
Türkiye'deki sosyalistlerin, yurtseverlerin, demokrasi ve özgürlük mücadelesi yürütenlerin önüne çok tarihi bir fırsat çıktı. Türkiye'yi demokratik cumhuriyet biçiminde geliştirme fırsatı ortaya çıktı. İşte bu tarihi fırsatın değerlendirilebilmesi için Yeşil Sol Partinin oldukça kendini iyi örgütlemesi seçim mücadelesini iyi yürütmesi ve parlamentoya da çok güçlü kendini taşıması gerekiyor. Eğer bunu yaparsa işte ortaya çıkan tarihi fırsatı demokrasi yönünde değerlendirecektir. Türkiye'nin kangren olmuş sorunlarına çözüm geliştirilecektir. Artık Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan Yesil Sol Parti olmuştur. O zaman Yeşil Sol Partinin bu rolünü iyi oynaması gerekiyor.
Binlerce askerimizi, masum insanlarımızı katleden bebek katili aldıkları talimatı şu sözlerle savundu:
Bilindiği gibi ülkemizin çok önemli bir alanında. Büyük bir deprem yaşandı. Bu deprem yaşandığında AKP, MHP iktidarı yüzbinlerce insanımızı ölüme terk etti. Biz bu durumu dikkate alarak bir karara vardık. Eylemsizlik kararını geliştirdik. Bu tamamen insani, ahlaki, vicdani bir karardı. Neden böyle bir karar geliştirdik? Çünkü AKP, MHP iktidarı deprem alanındaki yüz binlerce insanı ölüme terk etmişti. Biz buna kayıtsız kalamazdık. Çünkü biz toplumcu bir hareketiz. İnsani, ahlaki, vicdani bir hareketiz. Bu insanların bu tarz da ölüme terk edilmesini asla kabul edemezdik. Halkımızın bu durumdan kurtarılması gerekiyordu. Bir an önce halkın yardımına koşulması gerekiyordu. Ölümlerin önüne geçilmesi gerekirdi. Yaşanan tahribatların ortadan kaldırılması gerekiyordu. Bunun için de. Bütün enerjinin bu temelde harekete geçirilmesi gerekiyordu. Başka şeylerle uğraşmak doğru değildi. Eğer biz eylemsizlik kararını aldıysak bir nedeni buydu.
KILIÇDAROĞLU'NA OY İSTEDİ
Elebaşı Bayık, PKK'yı masumlaştırmaya çalışarak, kendileri ile bağlantılı olan siyasetçileri, sanatçıları, basıncıları, avukatları tutuklanmasına tepki gösterdi.
HDP'nin Emek ve Özgürlük ittifakı kapsamında seçime girmesine sevinen Bayık, Kılıçdaroğlu'na "Bu vesile ile herkese çağrım bu saldırılara misliyle sandıkta cevap vermektir. AKP-MHP zihniyetini sandıkta bitirilmeli Halkların başına bela olan bu zihniyet görülmeli" sözleriyle oy istedi.
TIPKI KILIÇDAROĞLU GİBİ ALEVİ KARTINI AÇTI
Bayık, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu gibi Aleviler üzerinden algı operasyonu yapmayı da unutmadı.
Bayık, "Demokrasi güçlerini, halkımızı, halkları, emekçileri, Alevileri, kadını, gençliği, herkesi korkutmak ve sindirmek istiyorlar" iddiasında bulundu.
CUMHUR İTTİFAKI'NI HİTLER'E BENZETTİ
Bebek katili Cemil Bayık, daha da ileriye giderek, Cumhur İttifakı'nı Hitler'e benzetti. Bayık, "AKP-MHP'nin yaptıkları tarihte Hitler'in yaptıklarının bir benzeridir. Hitler Yahudi ve sosyalistlerin düşmanlığını yaparak iktidara geldi. İktidarını, varlığını, bunun üzerine oturttu, bunun üzerinde yürüttü. Bununla birlikte savaş makinasını sınırsız geliştirdi. Ve bunun propagandasını yaptı. Almanların bu tarzda dünyaya hakim olacağını, hiçbir gücün önünde duramayacağını belirtti. Bu tarzda milliyetçiliği şovenizmi, faşizmi oldukça körükledi. Toplumu zehirledi, kendi amaçlarına alet etti. Alman toplumunun bir kesimi buna inandı, bir kesimi ise buna karşı direndi. Hitler yarattığı sonuçlar temelinde dünyaya saldırdı. Fakat sonunda tek kaldı ve intihar etmek zorunda kaldı. Dikkat edilirse AKP, MHP faşist, soykırımcı iktidarı da Hitler'in yaptıklarının aynısını yapıyor" şeklinde skandal ifadeler kullandı.
"AKP GENÇLİĞE KARŞIDIR"
En genç milletvekili adayları, en geniş gençlik kolları AK Parti'de olduğu halde Bayık, AK Parti'nin gençliğe karşı olduğu şu sözlerle savundu:
AK Parti gençliğe de düşmandır. Çünkü gençlik toplumun geleceğidir. AKP-MHP ise topluma, toplumculuğa karşıdır. Toplumun geleceğine karşıdır. Yani gençliğin geleceğine karşıdır. Gençliğe yönelik uyguladıkları politikalar var, iradesizleştirmeye çalışıyor. Örgütlenmesinin önünü almaya çalışıyor. Tamamen sindirmeye çalışıyor. Siyasetten uzaklaştırmaya çalışıyor. Apolitik bir gençlik yaratmak istiyor. Gençliği çeşitli yöntemlerle uyguladığı özel savaş politikalarıyla çürütmeye çalışıyor.
AKP-MHP İNSANLARI BİR KURU SOĞANA MUHTAÇ HALE GETİRDİ
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun soğan edebiyatının devamı PKK elebaşı Cemil Bayık'tan geldi.
Bayık, "Artık herkes AKP'nin gerçeğini anlamıştır. Ne söylüyorsa tersini yaptığını, artık herkes biliyor. Bu nedenle hiç kimseyi artık aldatamaz. Şimdiye kadar belki aldattı. Buna dayanarak talanını sürdürdü. Her türlü ahlaksızlığı geliştirdi. Her türlü rantı geliştirdi. Yolsuzlukları geliştirdi. Türkiye'de büyük tahribatlar yarattı. Halkı açlığa, sefalete mahkûm etti. Bir ekmeğe, kuru soğana muhtaç hale getirdi" dedi.
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- Kılıçdaroğlu'nun seçim sloganlarını Cemil Bayık mı yazıyor! PKK'dan bir destek açıklaması daha! Kandil'in gölgesinde adım adım 14 Mayıs hezimetine doğru
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