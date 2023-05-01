Kılıçdaroğlu’nun seçim sloganlarını Cemil Bayık mı yazıyor! PKK’dan bir destek açıklaması daha! Kandil’in gölgesinde adım adım 14 Mayıs hezimetine doğru

Binlerce askerimizi, masum insanlarımızı katleden bebek katili aldıkları talimatı şu sözlerle savundu:

Bilindiği gibi ülkemizin çok önemli bir alanında. Büyük bir deprem yaşandı. Bu deprem yaşandığında AKP, MHP iktidarı yüzbinlerce insanımızı ölüme terk etti. Biz bu durumu dikkate alarak bir karara vardık. Eylemsizlik kararını geliştirdik. Bu tamamen insani, ahlaki, vicdani bir karardı. Neden böyle bir karar geliştirdik? Çünkü AKP, MHP iktidarı deprem alanındaki yüz binlerce insanı ölüme terk etmişti. Biz buna kayıtsız kalamazdık. Çünkü biz toplumcu bir hareketiz. İnsani, ahlaki, vicdani bir hareketiz. Bu insanların bu tarz da ölüme terk edilmesini asla kabul edemezdik. Halkımızın bu durumdan kurtarılması gerekiyordu. Bir an önce halkın yardımına koşulması gerekiyordu. Ölümlerin önüne geçilmesi gerekirdi. Yaşanan tahribatların ortadan kaldırılması gerekiyordu. Bunun için de. Bütün enerjinin bu temelde harekete geçirilmesi gerekiyordu. Başka şeylerle uğraşmak doğru değildi. Eğer biz eylemsizlik kararını aldıysak bir nedeni buydu.