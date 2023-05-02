Vatandaş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a dert yandı! Bakın CHP’li Kartal Belediyesi kentsel dönüşüme nasıl engel olmuş

Kartal Belediyesi'nin kentsel dönüşüme nasıl engel olduğunu anlatan kadın, evlerinin çok eski olduğunu, Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurduklarını ancak CHP'li belediyenin itiraz edilmesi için otobüs kaldırdığını ifade etti.

"Gittiğimiz zaman da yardımcı olun, itiraz edin dediler." diyen kadın kentsel dönüşüme itiraz etmediklerini, evlerinin döküldüğünü belirterek Bakan Kurum'dan yardım istedi. Kurum da yardımcılarına 'yardımcı olunması' konusunda talimat verdi.

CHP'li belediyeden dert yanmaya devam eden kadın, "15 yıldır bizi seçim üstü oyalıyorlar. Bu zihniyetsizler çivi çakmıyor Kartal'a." dedi.