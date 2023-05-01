Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelirse neler olacak? İngiliz The Economist Kılıçdaroğlu’na yol gösterdi: S-400’lere kilit vur! Sınırdan çekil

"DEMİRTAŞ VE KAVALA'YI SERBEST BIRAK"

İlgili yazıda Türkiye'nin Avrupa Birliği ve ABD ile son yılların en kötü dönemini yaşadığına dikkat çekildi. Rusya'dan alınan S-400'ler, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin beslediği terör oluşumları (PKK/PYD/YPG) ile olan mücadelesi, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimindeki ABD'nin rolü, Türkiye'nin Mavi Vatan politikası, Yunanistan, Kıbrıs gibi gerekçeler sıralandı.

"Ekonomiyi düzeltmeye, bazı siyasi tutukluları serbest bırakmaya ve Erdoğan'ın otokrasisini ortadan kaldırmaya kararlı yeni bir Türk hükümeti, Batı'da bol bol iyi niyet görecektir" diyen küresel tetikçi Kılıçdaroğlu ve yıkım ekibine "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı serbest bırak Batı'nın desteğini kap" şeklinde yol gösterdi.

Bilindiği üzere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde FETÖ'cülere iade-i itibar, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı salma vaadinde bulunuyor.

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın benimsediği, milli çıkar ve hedefleri el üstünde tutan 'Önce Ankara' politikası NATO ve diğer Batılı oluşumlara rahatsızlık veriyor.