Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelirse neler olacak? İngiliz The Economist Kılıçdaroğlu'na yol gösterdi: S-400'lere kilit vur! Sınırdan çekil
Seçimlere artık sayılı günler kalırken Londra merkezli The Economist dergisinde "Erdoğan sonrası..." başlıklı bir yazı kaleme alındı. Yazıda "Erdoğan giderse gerginlikler bitecek" algısı verilmeye çalışışırken Kılıçdaroğlu'na da izlemesi gereken yol haritası çizildi. İngiliz medyası Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelmesi durumunda Rusya'dan alınan S-400'lerin depoya kaldıralacağı, Akkuyu Nükleer projesine son verileceğini belirtildi. Diğer yandan Türk askerinin sınırda yaptığı operasyonlar duracağı ve askerin bölgeden çekileceği de ifade edildi. İşte detaylar...
Türkiye adım adım seçimlere giderken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Yaşanan süreçte Kılıçdaroğlu ve CHP'nin HDPKK'ya verdiği sözler dikkat çekti.
"ERDOĞAN SONRASI..."
Yapılacak olan seçimler dünya medyasında da yer bulurken ABD ve batı medyasında Başkan Erdoğan sistematik bir şekilde hedef alınıyor.
Tüm bu yaşananların gölgesinde Londra merkezli The Economist'te "ERDOĞAN SONRASI..." başlığı altında 7'li koalisyonun ihanetini tescilleyen çarpıcı bir yazı kaleme alındı.
"MECLİS'İ DE ELE GEÇİRECEKLER"
Seçimlere 12 gün kala dolaşıma sokulan bu zaman ayarlı propaganda yazısında Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu karşısında geride olduğu iddia edildi, 7'li koalisyona "Meclis'i de ele geçirecekler" mesajı gönderildi.
Anketler üzerinden de manipülasyon yapıldı... İngiliz tetikçi The Economist, "Anketlerin çoğu Kılıçdaroğlu'na 14 Mayıs'taki ilk turda avantaj sağlıyor ve iki hafta sonra yapılan ikinci tur seçimi kazandığını gösteriyor" satırlarıyla siyaseten sıkışan 7'liye alan açtı.
"DEMİRTAŞ VE KAVALA'YI SERBEST BIRAK"
İlgili yazıda Türkiye'nin Avrupa Birliği ve ABD ile son yılların en kötü dönemini yaşadığına dikkat çekildi. Rusya'dan alınan S-400'ler, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin beslediği terör oluşumları (PKK/PYD/YPG) ile olan mücadelesi, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimindeki ABD'nin rolü, Türkiye'nin Mavi Vatan politikası, Yunanistan, Kıbrıs gibi gerekçeler sıralandı.
"Ekonomiyi düzeltmeye, bazı siyasi tutukluları serbest bırakmaya ve Erdoğan'ın otokrasisini ortadan kaldırmaya kararlı yeni bir Türk hükümeti, Batı'da bol bol iyi niyet görecektir" diyen küresel tetikçi Kılıçdaroğlu ve yıkım ekibine "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı serbest bırak Batı'nın desteğini kap" şeklinde yol gösterdi.
Bilindiği üzere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde FETÖ'cülere iade-i itibar, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı salma vaadinde bulunuyor.
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın benimsediği, milli çıkar ve hedefleri el üstünde tutan 'Önce Ankara' politikası NATO ve diğer Batılı oluşumlara rahatsızlık veriyor.
S-400'LER DEPOYA ÇEKİLECEK AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ PROJESİNE SON VERİLECEK
7'li koalisyonu kaynak alan tetikçi dergi, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda Rusya'dan alınan S-400'leri depoya kaldıracağı anahtarlarını teslim edip hiçbir şekilde kullanmayacağını söylüyor.
Buna müteakip Akkuyu Nükleer Santrali projesi ve Rusya ile yapılması planan diğer projelere de son verileciği ifade ediliyor.
SURİYE'DEN ASKERLERİMİZİ ÇEKECEK SINIRLARIMIZI PKK'YA TESLİM EDECEK
Söz konusu yazıda yer alan öyle bir detay vardı ki 7'li koalisyon - Kandil hattındaki kirli iş birliğine ışık tutan, HDP'nin neden CHP'yi desteklediğini gözler önüne serecek cinsten...
Üst düzey bir muhalefet milletvekilini kaynak gösteren The Economist, olası iktidar değişiminde Suriye'nin kuzeyinden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin peyderpey çekileceğini söylüyor.
Bölücülere 'özerklik' vaadinde bulunan, YPG'yi terör örgütü olarak görmediğini açık açık söyleyen Kılıçdaroğlu'nun Mehmetçik'in çekildiği bölgeyi PKK ve türevlerine bırakması ise muhtemel bir senaryo.
BATI İÇİN KILIÇDAROĞLU ÇANTADA KEKLİK
Dergi son olarak "Batı için, Sayın Kılıçdaroğlu başkanlığındaki bir hükümet, başa çıkması çok daha kolay bir ortak olacaktır" yorumunu yapıyor.
Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milli duruşu, Türkiye'nin çıkarlarını gözeten tutumu Batı, ABD ve küresel tetikçiler tarafından sürekli hedef tahtasına konuyor.
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