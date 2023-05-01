Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP’li dostları Memleket Partililere saldırdı! Koalisyona dahil olmayı reddeden Memleket Partisi HDPKK’nın hedefinde

KILIÇDAROĞLU YALAN SÖYLÜYOR

Muharrem İnce ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır." ifadelerini kullandı.

"HOŞGELDİNİZ GÜLE GÜLE"

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmesinin ardından İnce, "Erdoğan gitmelidir. İttifaklar olmalıdır ancak bunlar ilke ittifakları olmalı. Sayın Kılıçdaroğlu hoş geldiniz, güle güle" ifadelerini kullanmıştı.