Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'li dostları Memleket Partililere saldırdı! Koalisyona dahil olmayı reddeden Memleket Partisi HDPKK'nın hedefinde
Seçimlere kısa süre kalırken HDP ve PKK'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'li isimler Gaziantep'te yedili koalisyona dahil olmayı reddeden Muharrem İnce'nin partisine gönül veren Memleket Partililere saldırdı. Yaşanan arbedede gerilim yükselirken bazı CHP'li isimlerin de kavga içinde yer aldığı görüldü. İşte detaylar...
Seçimlere kısa bir süre kalırken tüm partiler miting ve stand çalışmalarını yüksek tempodan sürdürmeye devam ediyor. Bugün ise 1 Mayıs kutlamaları esnasında PKK ve HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'li kişiler Gaziantep'te provokasyona kalkıştı.
BAY KEMAL'İN HDP'Lİ DOSTLARI SALDIRDI
Yedili koalisyona dahil olmayan ve seçimlerde aday olan Muharrem İnce'den dolayı rahatsız olan Kılıçdaroğlu'nun dostları Memleket Partili vatandaşlara saldırdı.
BÜYÜK GERİLİM YAŞANDI
HDP'li grup 1 Mayıs kutlama alanındaki Muharrem İnce'nin başında olduğu Memleket Partili isimlere saldırırken çıkan kavgada büyük gerilim yaşandı.
O ANLAR KAMERADA
Kameralara yansıyan görüntülerde HDP'li isimlerin yaptığı provokasyon açıkça gözler önüne serildi. Görüntülerde sırtında "Birleşe birleşe kazanacağız" yazan CHP'li görevlilerin de kavgaya dahil olduğu görülüyor.
KILIÇDAROĞLU: İNCEYE TEKLİF YAPTIK
Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ittifak teklifi yapıldığını duyurmuş ancak bu teklif İnce tarafından yalanlanmıştı.
KILIÇDAROĞLU YALAN SÖYLÜYOR
Muharrem İnce ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır." ifadelerini kullandı.
"HOŞGELDİNİZ GÜLE GÜLE"
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmesinin ardından İnce, "Erdoğan gitmelidir. İttifaklar olmalıdır ancak bunlar ilke ittifakları olmalı. Sayın Kılıçdaroğlu hoş geldiniz, güle güle" ifadelerini kullanmıştı.
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