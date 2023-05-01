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Haberler Galeri Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu ve yancılarına proje göndermesi: Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü!

Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu ve yancılarına proje göndermesi: Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın siyasi şebekesi HDP'nin de yer aldığı 7'li koalisyonu ve başta CHP Genel Başkanı-Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer liderlerin başını çektiği ittifaka çok manidar bir göndermede bulundu. Türkiye'nin geleceğine dair hiçbir söz, bir proje ortaya atamayan vizyonsuzlar takımına sosyal medya hesabından yüklenen Başkan Erdoğan, "Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü… Peki biz o sırada neler yaptık? Şöyle bir izleyelim…" notunu düştü. İşte Başkan Erdoğan'ın 40 günlük atılımlarını içeren galerimiz...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 01.05.2023 21:58 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 22:11
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Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu ve yancılarına proje göndermesi: Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin aydınlık geleceği için çalışmaya devam ediyor.

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala atağa geçen Başkan Erdoğan, açılış üzerine aşılış, proje üstüne proje, müjde üstüne müjdeler açıklıyor.

Ancak 7'li koalisyonun Başkan Erdoğan'ın yaptığı atılımları eleştirmekten öte gizlemezken, ittifakın çapsız liderleri yapılan projeleri görmezden geliyor.

Dişe dokunur, vatandaşın yararına bir proje dahi açıklayamayan Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği 7'li sadece sahnede vatandaşa sözde vaatler dağıtmaktan öte gidemiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu ve yancılarına proje göndermesi: Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü!

KALP YAPMAYI BİLE BECEREMEYEN 7'Lİ…

Tam da bu noktada Başkan Erdoğan, son 40 günde hayata geçirilen dev hamleleri tek tek sıraladığı çok kritik bir paylaşımda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın siyasi şebekesi HDP'nin de yer aldığı 7'li koalisyonu ve başta CHP Genel Başkanı-Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer liderlerin başını çektiği ittifaka çok manidar bir göndermede bulundu.

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Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu ve yancılarına proje göndermesi: Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü!

"KALP YAPMAYI ÖĞRENMESİ 40 GÜN SÜRDÜ"

Türkiye'nin geleceğine dair hiçbir söz, bir proje ortaya atamayan vizyonsuzlar takımına sosyal medya hesabından yüklenen Başkan Erdoğan, "Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü… Peki biz o sırada neler yaptık? Şöyle bir izleyelim…" notunu düştü.

İşte Başkan Erdoğan'ın 40 günlük atılımlarını içeren galerimiz...

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Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu ve yancılarına proje göndermesi: Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü!

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Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu ve yancılarına proje göndermesi: Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü!