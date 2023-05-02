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Mardin'de PKK'ya dev operasyon! 9 kırsal mahalle ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.05.2023
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Mardin’de PKK’ya dev operasyon! 9 kırsal mahalle ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son dakika haberleri... Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 9 kırsal mahalle ve bağlı mezralarda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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